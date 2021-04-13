《高達》拍成真人版電影　《金剛》導演操刀影迷一面倒唔睇好？

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-04-13 17:54

較早前已有傳出消息講到荷里活開拍真人版電影《機動戰士高達》，今日（13日）終於有日媒消息指出落實會製作更預計在串流平台Netflix上播出，電影更會由《金剛：骷髏島》（Kong：Skull Island）導演Jordan Vogt-Robert執導。

《機動戰士高達》自1979年起已經大受歡迎，(TV / 1979)

目前暫時未知真人版《機動戰士高達》的故事背景及內容，不過導演Jordan Vogt-Roberts曾在2017年到訪日本，他曾提及：「我在日本動畫、遊戲和漫畫影響下長大，它已經成為我DNA的一部分。」相信熟識日本動畫的他，應該能完美還原高達的神態和特質。

十分喜歡日本動畫、遊戲和漫畫的導演Jordan Vogt-Roberts。（IMDB）

3年前史提芬史匹堡（Steven Spielberg）的科幻片《挑戰者1號》（Ready Player One）中，以一句「我要用高達出動！」便將高達帶到戲中，出場足有30秒的3DCG版高達，令全球高達迷為之而震撼更議論紛紛。

當年在《挑戰者1號》登場的高達，令高達迷為之震撼。（影片擷圖）

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但翻看網民留言似乎對今次《機動戰士高達》拍成真人版電影的期望值不高，「Netflix+動畫拍真人版=雙重爛片保證」、「唔想睇住Gundam變Transformer 4（《變形金剛》」、「拍到 ready player one（《挑戰者1號》）咁我就支持喇」、「當一般戰爭片咁拍就得」、「鬼佬拍高達都冇咩好期待」、「點解咩作品都想拍真人版？」等等，似乎不太感興趣。