票房綜合指數｜《真人快打》成新片冠軍　《一秒拳王》衝破1500萬

電影
撰文：
最後更新日期：

一周票房總結截止剛過去的星期日（11日），根據香港戲院商會數據顯示，新上映的電影包括《真人快打》、《你好,李煥英》、《爸爸可否不要老》均能打入本周十大，當中就以三級片《真人快打》以血腥、暴力、神還原成為新片之中的冠軍！

《真人快打》被大讚還原度高，波佐治半藏跟壁寒在數幾個世紀前已結怨。（《真人快打》電影劇照）

由於《真人快打》神還原了遊戲中的經典畫面，如人物的經典招式、終結技、K.O對方後的台詞等等，都能大大滿足game迷的期待，而且畫面上頗為血腥，斬甩手、將人硬割開一分為二、爆頭等都無一缺乏，簡單的劇情令一眾角色在110分鐘內盡情開打，打個你死我活，的確睇完戲有舒壓的效果，所以《真人快打》在上映4日即衝破200萬，在本周排在第4位，成績已非常不錯。

點擊睇《真人快打》神還原：

+18
+18
+18

《一秒拳王》衝破1500萬喇！（《一秒拳王》劇照）

另外在本周打入十大的不少得兩套熱血又貼地的港產片，分別是憑一秒可以創造奇蹟的《一秒拳王》，以及「未婚嘅會有共鳴，已婚嘅會扮唔明」的《不日成婚》，前者在本周票房大收約240萬，排在第3位，而《一秒拳王》昨日（16日）更在Facebook專頁宣布票房已衝破1500萬，不少網民都希望電影可以繼續保持勢頭，創出最好成績。

《不日成婚》講述時下香港男女對於婚姻的不同看法。（《不日成婚》劇照）

點擊睇4月5至11日票房十大

+22
+22
+22
票房綜合指數｜《多啦A夢2》賣親情引共鳴　僅6日大收過千萬票房
票房綜合指數｜《哥斯拉》登場即稱霸　《一秒拳王》本周勢過千萬
【票房綜合指數】UA院線最後票房貢獻　《魔龍王國》兩日直逼80萬
【票房綜合指數】電影頭10位成績　《狂舞派3》大收500萬穩佔季軍
哈利波特｜「馬份」媽媽罹癌離世終年52歲　劇組原定佢演另一反派
57歲畢彼特被拍到坐輪椅現身醫院　有關方面回應︰沒有甚麼事
House of Gucci｜家族明踩阿爾柏仙奴矮肥醜？　「令人感到羞恥」
哈利波特｜愛瑪屈臣31歲生日　湯姆費頓貼舊照：生日快樂獨一無二
真人快打｜男主精通武術　15歲接受《John Wick》導演特技訓練
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。