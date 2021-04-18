票房綜合指數｜《真人快打》成新片冠軍　《一秒拳王》衝破1500萬

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-04-18 08:30

一周票房總結截止剛過去的星期日（11日），根據香港戲院商會數據顯示，新上映的電影包括《真人快打》、《你好,李煥英》、《爸爸可否不要老》均能打入本周十大，當中就以三級片《真人快打》以血腥、暴力、神還原成為新片之中的冠軍！

《真人快打》被大讚還原度高，波佐治半藏跟壁寒在數幾個世紀前已結怨。（《真人快打》電影劇照）

由於《真人快打》神還原了遊戲中的經典畫面，如人物的經典招式、終結技、K.O對方後的台詞等等，都能大大滿足game迷的期待，而且畫面上頗為血腥，斬甩手、將人硬割開一分為二、爆頭等都無一缺乏，簡單的劇情令一眾角色在110分鐘內盡情開打，打個你死我活，的確睇完戲有舒壓的效果，所以《真人快打》在上映4日即衝破200萬，在本周排在第4位，成績已非常不錯。

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《一秒拳王》衝破1500萬喇！（《一秒拳王》劇照）

另外在本周打入十大的不少得兩套熱血又貼地的港產片，分別是憑一秒可以創造奇蹟的《一秒拳王》，以及「未婚嘅會有共鳴，已婚嘅會扮唔明」的《不日成婚》，前者在本周票房大收約240萬，排在第3位，而《一秒拳王》昨日（16日）更在Facebook專頁宣布票房已衝破1500萬，不少網民都希望電影可以繼續保持勢頭，創出最好成績。

《不日成婚》講述時下香港男女對於婚姻的不同看法。（《不日成婚》劇照）

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