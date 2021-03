【票房綜合指數】UA院線最後票房貢獻　《魔龍王國》兩日直逼80萬

撰文: 沈洛嘉 最後更新日期: 2021-03-09 18:50

日前傳出UA戲院宣布無奈在疫情及長期的經營壓力結束營業,對於服務了香港市民36年同樣深感遺憾。現時戲院票房上升,不少餓戲市民都紛紛入場睇戲,《靈魂奇遇記》後勁凌厲,累計票房約1,550萬,緊隨收1,650票房的《拆彈專家2》,究竟其餘電影走勢又如何呢?

有網民於凌晨時份發現UA網站停止運作而傳出結業,到今晨院方正式宣佈全線戲院結業。(網上截圖)

《靈魂奇遇記》(《靈魂奇遇記》劇照)

截止3月7日,6間UA戲院仍服務大家的日子,《靈魂奇遇記》繼續成為單日票房冠軍,單日總收約$184萬票房,成績理想,一追便排到總票房第3位,贏足DC超級英雄大片《神奇女俠1984》一倍有多,首位依然是重映後仍然大收約$3,150萬票房的《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》,第2位為收約$1,650萬票房的《拆彈專家2》,港產片《狂舞派3》直逼$700萬票房排在第5。

《魔龍王國》日前舉辦優先場,票房已直逼$80萬。(《魔龍王國》電影劇照)

其實上星期都有不少電影上畫,例如:《魔物獵人》、《90分鐘驚濤械劫》、《疑.媽》、《反轉三國志》、《Palm Springs: 戀愛假期無限LOOP》、《街角再遇Bob》、《新年前夕》等等,不過成績未算亮眼。

令人較為驚喜的是迪士尼動畫《魔龍王國》(Raya and the Last Dragon),在剛過去的兩日週末公開售票的優先場反應熱烈,兩日票房直逼$80萬,單憑兩日已在7日的票房佔據第3位,相信在3月16日正式公映後,成績會繼續飆升,有望挑戰同為迪士尼之作的《靈魂奇遇記》。

