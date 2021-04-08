票房綜合指數｜《多啦A夢2》賣親情引共鳴　僅6日大收過千萬票房

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-04-08 08:30

回顧一周票房總結，上星期有4套電影新登場，包括《Stand By Me多啦A夢2》、《不日成婚》、《殺神Nobody》以及《古魯家族2：霸器新時代》，當中不少人表示睇到大雄跟靜香終於結婚十分感動！

影迷睇到大雄跟靜香終於結婚十分感動！（電影劇照）

今次《Stand By Me多啦A夢2》繼續以感人為賣點，以經典章節「大雄與嫲嫲的回憶」、「大雄出生那天」和「大雄靜香結婚」為劇情，雖然電影中仍有不少搞笑位，不過不難看得出來其主要對象應該是對着成年人，因為戲中有大量有關親情的內容，所以有網民在睇完戲都表示有共鳴及忍不住流淚。《Stand By Me多啦A夢2》上映僅6日大收$1101萬票房，成績十分不錯，為最新4套電影的冠軍。

陳家樂在戲中飾演的阿佳對結婚充滿恐懼。（《不日成婚》劇照）

而由陳家樂、衛詩雅（Michelle）、朱柏康、談善言、岑珈其及楊偲泳（Renci）主演的貼地愛情港產片《不日成婚》贏盡口碑，更被大讚是久違了的真心好笑地道港式喜劇，朱栢康跟岑珈其的化學作用更是帶動整套戲的氣氛，電影更衝出香港，榮獲2021年「金馬奇幻影展」垂青，被列入「喜劇萬花筒」單元項目，後來再被選為本屆「芝加哥亞洲躍動影展」的閉幕電影，電影現時收$231萬票房，導演及一眾演員近日都十分勤力跑勻全港九進行謝票活動。

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《哥斯拉大戰金剛》累積票房為$2972萬，僅用14日便登上第2位，有望挑戰冠軍寶座。（《哥斯拉大戰金剛》電影劇照）

當中整體票房排行中，《哥斯拉大戰金剛》僅用14日累積票房達$2972萬，跟首位的《鬼滅之刃劇場版無限列車》相差約$240，仍有機會向上追，有望挑戰冠軍寶座。

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