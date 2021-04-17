蜘蛛俠｜要幫八爪博士回春返17年前　導演揚言：這宇宙冇人會真死

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-04-17 23:45

Marvel超級英雄片《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）早前定下港版譯名，而影迷們一早已經知道飾演SONY版《蜘蛛俠2》的「八爪博士」Alfred Molina會演出《蜘蛛俠：不戰無歸》，近日他在接受訪問時終於有正面回應。

電影版八爪魚博士在成為反派前是Peter的人生導師。（《蜘蛛俠2》劇照）

《蜘蛛俠》第3集香港譯名終於確定。（FB圖片）

近日Alfred Molina接受外媒訪問時，親口確認自己將會演出《蜘蛛俠：不戰無歸》，而且再次飾演八爪博士，搞笑的是他講到：「在拍攝時，我們所有人都被下令要保密，但保密太難了，而且消息好快便會傳到整個互聯網，其實我自己都是一個守唔到秘密的人。」

原來唔劇透唔單止對湯賀蘭（Tom Holland）嚟講有難度，對「八爪博士」Alfred Molina一樣好難！（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

後來Alfred Molina更講到：「能夠在17年後再飾演同一角色真的很有趣，尤其考慮到我現時有雙下巴、魚尾紋、駝背等問題。」雖然他都擔心自己身型不再像從前，會影響到拍攝，但導演Jon Watts就跟他說會採用Marvel最擅長的CGI逆轉面容大法，幫他變回後生，最重要故事會繼續發展Alfred Molina的角色，劇情緊接《蜘蛛俠2》中的發展，講到八爪博士沉落湖底後所發生的事，當中Jon Watts更貌似暗藏玄機一樣講到：「在這個宇宙中，冇人會真正死去。」究竟係咪講緊之後死咗嘅人都有機會翻生呢？