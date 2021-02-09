Kraven the Hunter｜力邀奇洛李維斯做反派　有機拍埋《蜘蛛俠3》

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-02-09 16:30

除了「蜘蛛俠」外，SONY手上仍持有Marvel部分角色版權，當中包括「Kraven the Hunter」獵人克雷文，據外媒報導，SONY已正式邀請奇洛李維斯（Keanu Reeves）出演Marvel電影《Kraven the Hunter》。

SONY已正式邀請奇洛李維斯（Keanu Reeves）演出《Kraven the Hunter》獵人克雷文。（Comics圖片）

有此消息前，已有多次傳聞提及Marvel想跟奇洛李維斯合作，有傳過會演出「月光騎士」（Moon Knight）一角，而今次就正式落實提案他扮演「Kraven the Hunter」獵人克雷文，不過雙方仍未作最終決定，但早前導演Jon Watts早已放風想將獵人克雷文帶入MCU，又曾經自爆自己最喜歡Kraven，一定要帶他跟影迷見面。

早前影迷一直深信奇洛李維斯有機會演出「月光騎士」（Moon Knight）一角。（網上圖片）

影迷皆知獵人克雷文一直都是蜘蛛俠最難對付的敵人，他原名為Sergei Kravinoff，是俄羅斯貴族後裔，熱愛狩獵，擅長武裝、格鬥，通過神秘藥水獲得過人的力量、超強的速度、敏捷度和耐力，更能延遲衰老。獵人克雷文跟另一個反派角色變色龍是同父異母的兄弟，更是邪惡六人組（Sinister Six）的創始人之一。

目前只等奇洛李維斯點頭答應。（Getty Images）

獵人克雷文會出現在《蜘蛛俠3》？

《蜘蛛俠3》（Spider-Man 3）將於今年12月15日上映，早前湯賀蘭（Tom Holland）已投入拍攝，早前爆出《蜘蛛俠3》將會出現平行時空，帶回不少舊版《蜘蛛俠》的角色，例如：章魚博士、電魔等反派，就連前兩代蜘蛛俠都有機會現身。

事實上，SONY自2017年起已有構思製作一部獵人克雷文的電影，去年初曾有《蜘蛛俠3》的劇情流出，有指《蜘蛛俠3》重點在於冰島的拍攝，講到「蜘蛛俠」為了被爆身份而遠走冰島避難，有機會在此遇上經典反派獵人克雷文！加上在《蜘蛛俠：決戰千里》中，蜘蛛俠在餐廳跟黑幫對打一幕，本來放在預告內卻到正片中被消失，原因疑似跟獵人克雷文有關，因為有鷹眼網民發現黑幫穿上類似豹皮或虎皮的裝飾，似乎暗藏着反派獵人克雷文的訊息，可能是未準備好引入他而刪走該幕。未知獵人克雷文會否先在《蜘蛛俠3》現身再推出個人電影？