真·三國無双｜周顯揚親解點出「無双」　「4秒鏡頭花足1年製作」

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由周顯揚執導兼監製的《真·三國無双》將在本周四上映，相信許多遊戲迷都對此十分期待。真人版電影除了神還原遊戲角色外，還把遊戲的精髓之一「無双」融入戲中，當時影迷從預告已經率先感受到關羽及呂布使出「無双」時的威力。導演周顯揚早前接受《香港01》訪問時，親自解開「無双」的製作過程。

《真·三國無双》將在本月29日香港上映。（《真·三國無双》預告擷圖）

導演周顯揚表示，「無双」最困難是在於籌備上，而導演為了把「無双」設計到最好，在開拍前半年已經著手製造這招大絕：「我們7月開拍，1月的時候已經開始研究動作，跟動作指導林迪安設計，日日畫Storyboard（分鏡）再把它變成動畫，測試效果是否好看。」

導演除了要說三國故事外，還要把遊戲的「無双」大絕還原。（《真三國無双》劇照）

當設計好動作後，就需要思考如何把「無双」拍攝出來。導演表示，今次拍攝「無双」很多都是參考了拍攝廣告的做法：「糅合拍攝廣告的做法，用了不同的處理方法。」最終劇組花了四天時間搭建「無双」設備，終於可以正式投入製造「無双」。

導演早前表示董卓不能使出「無双」，因為他的能力未夠。（《真·三國無双》預告擷圖）

然而據導演指出，由籌備至拍攝花了這麼多時間，最後僅得四秒的鏡頭：「專為一招『無双』，是關羽在三英戰呂布時使出。動作並不是靜止狀態，而且還會跟著旋轉，是十分細微的設計。」導演最後補充：「其實出來電影只有3-4秒，都幾花心機，希望觀眾會覺得有新鮮感。」點擊下圖即睇「無双」製作！！！

影迷一早從預告見到關羽使出「無双」大絕。（《真·三國無双》預告擷圖）

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至於這個技術就是大家熟悉的「子彈時間」，而觀眾最深刻莫過於就是奇洛李維斯在《22世紀殺人網絡》時避子彈一刻。然而隨著時間流逝，技術一直有改良，至於今次導演就繼承《黃飛鴻之英雄有夢》時的設計，再加以改良：「因為以往的子彈時間主要在平地上，而今次出來的效果並非在平面。」

古天樂在戲中飾演呂布。（《真·三國無双》預告擷圖）

其實早在《真·三國無双》前，導演曾在《黃飛鴻之英雄有夢》用過這個設計，只不過今次《真·三國無双》需要改良設計，才能製造出最佳效果：「我們設計了一個差不多接近垂直，有六層樓高的rig，拍攝其中一個『無双』出招的鏡頭。」而這4秒的鏡頭，導演還做了半年後製，可以見到導演對此精益求精。

導演曾在《黃飛鴻之英雄有夢》用過這個設計，但今次在《真·三國無双》把設計改良。（相片由周顯揚提供）

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