真．三國無双｜古天樂眼球受傷撩出武器碎片　姜皓文背咒語最撠手

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-04-28 13:47

由周顯揚執導兼監製、杜致朗編劇兼監製的改編遊戲電影《真．三國無双》昨晚（27日）舉行首映禮。

《真．三國無双》27日舉行首映禮。（陳順禎 攝）

古天樂眼球受傷流血 仲有gel流出嚟

古天樂近乎有兩年沒有出席公開場合做訪問，他接受訪問時再次提到拍攝當日，眼球被自己手持的武器刺傷，武器的尖一下打中眼球，令眼球受損，最終需要縫上8針。古天樂：「身邊嘅人都擔心，因為要睇醫生先知道，片場距離醫院又較遠，當時眼係流緊血，仲有啲 gel流出嚟，其實幾恐怖，慶幸最後冇事啦！（有冇休息？）冇啊，即刻就要拍，同埋縫完針之後要好留神睇先睇到，唔係好覺眼，不過眨眼就會覺得有啲哽住囉。」而當問到有冇其餘後遺症時，他回應：「冇，去洗傷口時個醫生喺我眼珠撩咗幾粒黑色嘢出嚟，係武器嘅碎片，如果再耐啲會刮傷眼球。」

古天樂自言眼球受傷流血流埋gel都幾恐怖。（葉志明 攝）

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姜皓文自言飾演張角最難係記咒語。（陳順禎 攝）

而飾演張角的姜皓文（黑哥），在台上講到今次拍攝不太辛苦，不過在接受訪問他笑言：「因為張角識法術，好多咒語要講，呢啲位的確難啲，因為佢好多都係固定咗，蒼天已死黃天當立個啲，有指定嘅一套語法，反而係要練呢啲，開頭係有啲撠手。」

早前服裝設計的吳寶玲博士（Bobo姐）透露黑哥的戲服補得較多，黑哥回應：「因為我個兵器好長，又要作法、揮權杖，又勾到我啲頭髮，又勾到身上啲飾物，所以Bobo姐成日都會喺我附近，即刻就會幫你左補右補，補唔到又要綁、用雙面膠紙痴住先。」

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