五一電影檔｜預售破8000萬　許光漢《你的婚禮》佔4成挫古天樂

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-04-29 08:00

今年內地五一電影檔多達十多套戲上映，故有稱之為「史上最逼五一電影檔」，當中包括張藝謀新戲《懸崖之上》、許光漢擔正的《你的婚禮》、郭富城的《秘密訪客》、而古天樂更有兩套戲《真·三國無双》和《追虎擒龍》，真是自己打自己！

張藝謀諜戰新片《懸崖之上》預售票房也超過2000萬。（電影海報）

內地疫情受控，電影市道亦趨暢旺，比起今年新年上映的7部電影，五一檔就有11部之多，而4月30日上映的則有3部，分別為《你的婚禮》、《懸崖之上》和《冰雪大作戰》；5月1日上映的則有《秘密訪客》、《掃黑·決戰》、《追虎擒龍》、《陽光劫匪》、《真．三國無双》、《豬豬俠大電影．恐龍日記》、《尋漢計》和《恐龍飛車》。

當中《真·三國無双》就有古天樂、王凱、韓庚、楊祐寧、劉嘉玲、張建聲、古力娜扎等等，而由王晶執導《追虎擒龍》則有四大影帝古天樂、梁家輝、吳鎮宇、林家棟。

點擊睇預售頭10位：

+ 4 + 4 + 4

《你的婚禮》預售票房目前排名第一位，已破3500萬。（官方圖片）

截至28日早上，內地預售票房已經突破8350萬人民幣，五一檔票房創下新紀錄，由於內地有5日假期，相信會大大支持到電影業。

當中原先定於5月20日上映的《你的婚禮》，特意提前在五一上映，更在預售和話題熱度領先排於首位。根據早前貓眼專業版顯示，累計有102萬人表示想睇戲，預售票房更高達3516萬人民幣，目前佔預售票房4成！

《懸崖之上》更有新晉「謀女郎」劉浩存。（官方圖片）

另外，張藝謀執導的諜戰大片《懸崖之上》緊隨其後，預售票房亦已超過2210萬人民幣，緊隨《你的婚禮》其後，該戲根據全勇先原創故事改編，講述上世紀三十年代為了獲得日本展開反人類實驗的證據，張憲臣、張蘭、王郁、王楚良四人組成名為「烏特拉」的小組被派往東北，臥底需要護自己周全之餘更要為四人護航。

《懸崖之上》被譽為繼《風聲》後最好看，兼國產少有的諜戰大片，有望成為五一檔票房冠軍，片中更有新晉「謀女郎」劉浩存。跟《你的婚禮》競爭的電影更有古天樂的《真·三國無双》以及郭富城的《秘密訪客》，不過目前要跟上《你的婚禮》仍有一段距離。