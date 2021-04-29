職業特工隊7│行駛火車上拍危險動作戲　湯告魯斯神救跣腳攝影師

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-04-29 09:30

荷里活巨星湯告魯斯（Tom Cruise）多年來都堅持親身上陣挑戰戲中的不同高難度動作，早前劇組在北約克荒原鐵路（North Yorkshire Moors Railway）拍攝《職業特工隊7》（Mission: Impossible 7）一場動作戲時，湯告魯斯化身英雄，拯救差點從蒸汽火車掉下的劇組員工。

湯告魯斯與Hayley Atwell在戲中飾演情侶。（IMDb 圖片）

由湯告魯斯、Ving Rhames、西蒙柏奇（Simon Pegg）、Rebecca Ferguson及Vanessa Kirby主演的《職業特工隊7》延至下年5月27日美國上映，近日劇組在北約克荒原鐵路拍攝。據英國《每日郵報》報道，湯告魯斯與Hayley Atwell在當地時間上周四拍攝《職業特工隊7》時，出手拯救差點從蒸汽火車掉下的劇組員工，戲裡戲外都成為英雄。

湯告魯斯一手拉住準備掉下的攝影師。（網上圖片）

據報道指出，當時湯告魯斯與Hayley Atwell正在互換位置，或者是固定措施出錯，手持攝影機的攝影師突然跣腳，在旁的湯告魯斯即時伸出援手，之後其他劇組成員亦即時登上火車頂幫忙，非常驚險。