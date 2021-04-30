真‧三國無双｜古天樂贏自己成20萬票房　機迷力讚CG大技還原度高

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-04-30 19:40

由導演周顯揚執導及監製、杜致朗編劇及監製，改編自遊戲的《真·三國無双》昨日（29/4）在港正式上映，開畫票房連特別場累收52萬（開畫首天單日收44萬），壓倒同日開畫的六部電影。

《真．三國無双》開畫票房連特別場累收52萬。（電影海報）

《真·三國無双》成為今年華語片首日開畫最高票房第二位，僅次於《拆彈專家2》（收$117萬），至於今年華語片首日最高票房的第三位則為《一秒拳王》（收$37萬）、第四位《金錢帝國：追虎擒龍》（收$33萬）、第五位《狂舞派3》（收$31萬）。

事實上今個五一檔出現了古天樂打古天樂的情況，《真·三國無双》除有古天樂飾演「呂布」外，他更聯同五位影帝級人馬梁家輝、吳鎮宇、林家棟、鄭則仕、姜皓文主演《金錢帝國：追虎擒龍》，電影亦剛好於同日上畫，而《金錢帝國》單日票房收$33萬，單日票房排第三位的則是由「蜘蛛仔」湯賀蘭（Tom Holland）孭飛的《讀心叛變》（Chaos Walking），收$19萬。

古天樂飾演呂布。（《真‧三國無双》劇照）

《真·三國無双》贏開畫票房，更有不少影評指電影大製作、娛樂性豐富，機迷更讚賞片中打鬥、戰爭場面及「無双」CG；就連「光榮」社長襟川陽一也特別以親筆簽名信稱讚《真·三國無双》內展示遊戲裏的畫面效果非常逼真，能夠獲得這位遊戲創辦人的肯定，令團隊非常振奮，導演周顯揚及古天樂、姜皓文等亦在社交媒體轉發該封信件。

光榮特庫摩控股株式會社社長襟川陽一，特別以親筆簽名信讚揚《真‧三國無双》電影版。（網上圖片）