羅拔唐尼得力助手車禍身亡　曾在頒獎禮點名起身致謝︰兄弟我愛你

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-05-07 19:30

飾演MCU超級英雄「鐵甲奇俠」（Ironman）的羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）今早（7日）痛心宣布消息，講到車禍奪走了他18年來的好友兼助手Jimmy Rich。

羅拔唐尼今早宣布好友死訊。（網頁截圖）

羅拔唐尼在貼文寫下︰「這不是新聞。這是一個可怕而令人震驚的悲劇。Jimmy Rich於昨天晚上八點車禍中離世。他是我的兄弟，我的左右手，亦是我孩子們的叔叔，所有感受過他獨特性格和智慧的人，都會深愛着他。」此外羅拔唐尼更提到在自己最人生和事業失落時，有他在旁陪伴支持，令自己恢復起來。最後，他再次向他的家人致以哀悼，願大家平安。

羅拔唐尼跟Jimmy Rich合作長達18年。（Jimmy rich IG）

事實上自2003年以來，Jimmy Rich就一直擔任羅拔唐尼的私人助理，更跟許多復仇者聯盟的演員、工作人員成為密友。羅拔唐尼多年前曾憑《鐵甲奇俠3》獲得「我最喜愛動作明星」，在頒獎典禮上點名要台下的Jimmy Rich站起來感謝他，當時他：「我想感謝一個人，他是我的超能力，我的秘密武器，過去10年來，他一直是我的得力助手，工作中拍攝的每一幕、每一天、每一部續集、每一部動作片、他一直陪伴在我左右，他的名字叫做Jimmy Rich，他就在那裡，麻煩你站起來，兄弟，我愛你！」

羅拔唐尼領獎時曾在台上公開點名感謝Jimmy Rich。（影片擷圖）

Jimmy Rich都十分感謝羅拔唐尼。（影片擷圖）

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