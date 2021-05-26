《永恆族》預告3大隱藏彩蛋向美國隊長致敬　疑似反派一閃即逝

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-05-26 17:00

由奧斯卡最佳導演趙婷執導的《永恆族》（Eternals），電影首條預告日前終於出爐。除了見到「永恆族」全員登場外，還疑似見到今集的反派。可是這都不是重點，皆因有粉絲發現預告暗藏3大關於美國隊長的彩蛋，再次證明美國隊長在Marvel電影宇宙（MCU）的地位可謂舉足輕重。

「永恆族」集結。（《永恆族》預告擷圖）

Marvel Studios日前推出《永恆族》首條預告，除了見到「永恆族」全員登場外，還了解到「永恆族」在沒有文明產生的史前時期就已經來到地球，並引導及促進人類文明發展。雖然「永恆族」一直存在，但他們卻從來都沒有插手干預人類的戰爭，其中包括魁隆入侵地球。直到如今，「永恆族」終於要出手，這是否意味著人類有機會面對比魁隆更可怕的敵人。

疑似是今集的反派在《永恆族》預告出現。（《永恆族》預告擷圖）

除此之外，導演還在預告中埋下了3大關於美國隊長的彩蛋，其中兩個可算是眼力大挑戰。在預告尾聲，當時Sprite（暫譯：水精靈）提到「Captain Rogers及鐵甲奇俠已經離開，誰人會帶領復仇者聯盟。」這是一個較明顯的彩蛋。

另外，在預告58秒，由安祖蓮娜祖莉飾演的Thena在對抗一位疑似是普通的敵人外，後者手上竟然持有一個貌似是美國隊長盾牌的物品。有粉絲把該幕的光度調高，美國隊長盾牌更加顯然而見。

敵人手上竟然持有一個貌似是美國隊長盾牌的物品。（《永恆族》預告擷圖）

最後就是1分31秒，見到Sprite在疑似一架飛機上唱歌，而她身處的地方竟然又掛了一個美國隊長的盾牌，而這盾牌當時是Steve Rogers在《美國隊長：復仇者先鋒》（Captain America: The First Avenger）時使用過。看來「美國隊長」在Marvel電影宇宙的地位可謂舉足輕重。

《永恆族》由奧斯卡最佳導演趙婷執導；Gemma Chan、安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）、Salma Hayek、馬東石、Kit Harington及理察麥登（Richard Madden）等主演，香港預計會在今年10月上映。

「美國隊長」在Marvel電影宇宙的地位可謂舉足輕重。（《美國隊長：復仇者先鋒》劇照）

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