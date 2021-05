永恆族｜安祖蓮娜祖莉激讚馬東石完美　坦言熱愛韓國想進修韓文

撰文: 聯合新聞網 最後更新日期: 2021-05-06 10:30

受新冠肺炎影響,Marvel電影已讓影迷苦等一年多都沒新片,但就在3日晚間,Marvel Studios突然曝光長達三分多鐘的《Marvel Studios Celebrates The Movies》影片,更釋出《永恆族》(Eternals)、《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)等最新片段,瞬間引起熱烈迴響,全球影迷感動留言:「眼淚都要掉下來了。」

Marvel全新電影大曬冷!《Marvel Studios Celebrates The Movies》逐格睇(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 55 + 55 + 55

最讓影迷驚喜的,莫過於安祖蓮娜祖莉(Angelina Jolie)、馬東石以及理察麥登(Richard Madden)主演的《永恆族》,其中一幕讓主角群一字排開,架式十足,安祖蓮娜祖莉另有霸氣持劍抗敵的畫面,短短幾秒畫面,就讓影迷直呼過癮。該片由剛以《浪跡天地》(Nomadland)拿下奧斯卡最佳導演的大陸女導演趙婷執導,她雖以藝術片起家,卻自承自己一直是Marvel電影的粉絲,她傾力製作《永恆族》已有多年,屆時很希望全球影迷都能喜歡。

相關圖輯:【Marvel】《永恆族》僅9個畫面卻有1個疑似穿崩!你能找得到嗎?(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 6 + 6 + 6

安祖蓮娜祖莉日前接受韓國媒體聯訪,也盛讚馬東石是完美的夥伴:「我們合作過程很愉快,等不及要讓大家看這部電影了」,她也提到自己的兒子Maddox 曾在韓國延世大學念書,受疫情影響暫時回美國,讓她對韓國特別有情感,先前自己只要一有空,也會進修韓文。

相關圖輯:盤點最多裸露鏡頭演員 安祖蓮娜祖莉「脫」足1,391秒僅排第三(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 15 + 15 + 15

影片同時宣布眾多電影定檔消息,《黑豹》(Black Panther)男主角查域保斯曼(Chadwick Boseman)去年因結腸癌離世,不過續集仍會在明年推出,該片會著重在其他角色身上,仍會在劇情裡向查域保斯曼致意。

其餘像是《蜘蛛俠3》(Spider-Man: No Way Home)、《蟻俠3》(Ant-Man and The Wasp: Quantumania)、《奇異博士2》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)、《銀河守護隊3》(Guardians of the Galaxy Vol. 3)、《雷神奇俠4》(Thor: Love and Thunder)等續集的上映日期也都定檔,還預告全新版《神奇4俠》(Fantastic Four)即將籌拍。Marvel電影讓影迷望穿秋水,終將於7月的《黑寡婦》(Black Widow)打頭陣,繼續掀起超級英雄的電影熱潮。

點圖放大看Marvel第四階段各電影上映日期👇👇👇

+ 5 + 5 + 5

延伸閱讀:

「食神」資深女星上廁所玩手機 脫褲私密影片險流出

日本聲優狂講黃色笑話 露骨台詞急被消音!

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】