永恆族｜安祖蓮娜祖莉激讚馬東石完美　坦言熱愛韓國想進修韓文

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-05-06 10:30

受新冠肺炎影響，Marvel電影已讓影迷苦等一年多都沒新片，但就在3日晚間，Marvel Studios突然曝光長達三分多鐘的《Marvel Studios Celebrates The Movies》影片，更釋出《永恆族》（Eternals）、《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）等最新片段，瞬間引起熱烈迴響，全球影迷感動留言：「眼淚都要掉下來了。」

Marvel全新電影大曬冷！《Marvel Studios Celebrates The Movies》逐格睇（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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最讓影迷驚喜的，莫過於安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）、馬東石以及理察麥登（Richard Madden）主演的《永恆族》，其中一幕讓主角群一字排開，架式十足，安祖蓮娜祖莉另有霸氣持劍抗敵的畫面，短短幾秒畫面，就讓影迷直呼過癮。該片由剛以《浪跡天地》（Nomadland）拿下奧斯卡最佳導演的大陸女導演趙婷執導，她雖以藝術片起家，卻自承自己一直是Marvel電影的粉絲，她傾力製作《永恆族》已有多年，屆時很希望全球影迷都能喜歡。

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安祖蓮娜祖莉日前接受韓國媒體聯訪，也盛讚馬東石是完美的夥伴：「我們合作過程很愉快，等不及要讓大家看這部電影了」，她也提到自己的兒子Maddox 曾在韓國延世大學念書，受疫情影響暫時回美國，讓她對韓國特別有情感，先前自己只要一有空，也會進修韓文。

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影片同時宣布眾多電影定檔消息，《黑豹》（Black Panther）男主角查域保斯曼（Chadwick Boseman）去年因結腸癌離世，不過續集仍會在明年推出，該片會著重在其他角色身上，仍會在劇情裡向查域保斯曼致意。

其餘像是《蜘蛛俠3》（Spider-Man: No Way Home）、《蟻俠3》（Ant-Man and The Wasp: Quantumania）、《奇異博士2》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）、《銀河守護隊3》（Guardians of the Galaxy Vol. 3）、《雷神奇俠4》（Thor: Love and Thunder）等續集的上映日期也都定檔，還預告全新版《神奇4俠》（Fantastic Four）即將籌拍。Marvel電影讓影迷望穿秋水，終將於7月的《黑寡婦》（Black Widow）打頭陣，繼續掀起超級英雄的電影熱潮。

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