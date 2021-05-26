傳迪士尼有意收購華納新公司　DC角色或有機會亮相Marvel電影宇宙

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-05-26 20:01

迪士尼在2019年成功併購二十世紀霍士（20th Century Studios），現稱二十世紀影業（20th Century Studios）後，近日有外媒率先揭露，指DC漫畫、DC影業（DC Films）、華納媒體（WarnerMedia）探索傳播（Discovery, Inc.）最終或會收歸迪士尼旗下。

《阿森一族》曾預言迪士尼將收購二十世紀霍士，最終竟然預言成功。（網上圖片）

事源是持有華納媒體的美國電話與電報公司（AT&T）在上星期證實，華納媒體與探索傳播達成協議，指兩間公司將合併成一間全新公司，但目前併購手續尚未完成，新公司名稱有待公布，AT&T將持有71%未來新公司的股權，成為最大股東；而探索傳播則變相持有餘下的29%股權。

據了解，新公司將由探索傳播主席David Zaslav帶領，原本屬於華納媒體的HBO、華納兄弟、DC漫畫及有線電視新聞網（CNN）等頻道，將納入在新公司發展；至於探索傳播的探索頻道（Discovery Channel）及Eurosport 1等頻道，也將會放到新公司。

據了解，AT&T及探索傳播的新公司，其市值或高達1,500億美元。

雖然看似是兩間公司的合併，但據《全國廣播公司商業頻道》（CNBC）報道，擁有探索傳播股權的John Malone之所以同意放棄其股份，是希望可以在華納媒體與探索傳播合併的新公司成立後轉售新公司。據報道指出：「John Malone同意轉成普通股權益，是因為他可以為新公司帶來更大靈活性，從而方便出售，這最終會吸引到迪士尼、Amazon及Apple收購。」

該報道續指出，雖然華納媒體的母公司擁有新公司的最大股權，但新公司的控制權將由探索傳播主席David Zaslav負責，這代表AT&T將會完全退出娛樂事務。其實去年已經有報道稱，Marvel一直對DC虎視眈眈，而曾任DC娛樂創意總監的Geoff Johns在2019年曾推出Marvel及DC漫畫組合《Doomsday Clock》，這或暗示Marvel或有機會把DC收歸旗下。