近日上映新片《滅我者》(Those Who Wish Me Dead)中,荷里活女星安祖蓮娜祖莉(Angelina Jolie)挑戰消防員角色,平日美艷動人的她,穿起制服英姿颯颯,相當有型。安祖蓮娜祖莉入行30年,不少角色造型都相當突出,以下為大家細數其歷年經典電影造型,由美麗、性感、頹廢、強悍,全部都完美駕馭到!