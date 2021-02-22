《妖魔行者》澳洲女星Caitlin Stasey　30歲轉行進軍成人電影市場

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-02-22 16:18

現年30歲的澳洲女星Caitlin Stasey在17年前出道，之後她演出過不同的影視作品，其中最為人熟悉的作品包括劇集《Neighbours》及電影《妖魔行者》（I, Frankenstein）。可是她近日接受外媒訪問時表示，她將進軍成人影業市場。

現年30歲的澳洲女星Caitlin Stasey將以導演身份進軍成人電影。（《Evidence》劇照）

據《Women's Wear Daily》報道，Caitlin Stasey將加入一間名為「Afterglow」的女同性戀公司，執導她首部成人作品：「這是一間由同性戀者經營的公司，她們都是一群好有性格的女性，她們可以創造很好的東西。」

Caitlin Stasey續指出，原本她的色情事業將在2月開始，可是新冠肺炎疫情在當地仍然未受控制，所以她不想冒險開拍：「我們原本準備在2月開拍幾部電影，但如今事情出現變化。」她更表示要在疫情期間製造一部普通電影都已經非常困難，何況是製作一部成人電影：「這幾乎是不可能。」

Caitlin Stasey在《All I Need》都有性感演出。（IMDb 圖片）

她早前在其社交平台分享了她的作品預告，好讓粉絲可以先睹為快，目前她的導演處女作的推出時間仍未確定。

其實Caitlin Stasey曾與男演員Lucas Neff結婚，可是她5年半前在她所創立的網站「Herself」中「出櫃」：「自我記得以來，我就是一名同性戀。我知道我讓人感到困擾，皆因我曾經擁有男性伴侶。」如今忠於自己的Caitlin Stasey，她認為這樣使她更快樂：「沒有矛盾及指責，讓我變得更加快樂及坦誠。」

Caitlin Stasey參演過不同類型的影視作品。（《Reign》劇照）