里安納度狄卡比奧被爆性史　評價短片網上瘋傳：他表現不好

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-05-30 15:00

現年46歲的奧斯卡影帝里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio），曾在2013年被外國八卦雜誌爆料，指他在音樂節上與美國女歌手兼演員Julianne Hough表現非常親密，不過兩人從沒有承認戀情。然而Julianne Hough的外甥女近日在TikTok爆料，指里安納度狄卡比奧的床上功夫很差，她還在短片下方備註「沒有說謊，你可以查證」。雖然她最後把短片刪走，但已經引起軒然大波。

里安納度狄卡比奧（右）早前剛投入拍攝《Killers of the Flower Moon》。（《Killers of the Flower Moon》劇照）

近日Julianne Hough的外甥女Star突然在TikTok爆料，指里安納度狄卡比奧的床上功夫不濟。據了解，Star在5月13日拍攝TikTok短片「說出名人親戚秘密」的挑戰，當時她在車上錄影大爆料，稱：「我阿姨曾經睡過里安納度狄卡比奧，但顯然地，他的床上功夫表現不好。」她之後還聲稱見過Ross Lynch，又大爆其母親與Ian Somerhalder和Nikki Reed是好朋友。

雖然Star一邊錄製時一邊大笑，但她可能都知道她自己闖下大禍，急忙把短片刪走。可是短片已遭網民擷圖，並在網上瘋傳。

Julianne Hough的外甥女Star在TikTok爆料，指里安納度狄卡比奧的床上功夫不濟。（網上圖片）

其實外國八卦雜誌《Star Magazine》在2013年曾報道，里安納度狄卡比奧與Julianne Hough齊齊出席Coachella音樂節。據當時目擊者聲稱，當時里安納度狄卡比奧在Julianne Hough耳邊說話，之後快速地親了她的脖子，兩人活在自己的世界，完全無視周圍的其他人。點擊下圖即睇Julianne Hough靚相！！！