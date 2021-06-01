黑白魔后‧影評｜愛瑪史東ERROR式自救　挑機創新舊世代要知進退

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-06-01 20:30

由奧斯卡兩大影后愛瑪史東（Emma Stone）及愛瑪湯遜（Emma Thompson）主演的迪士尼真人版電影《黑白魔后》（Cruella）現已上映，不少影迷睇完戲都有讚冇彈，力撐好睇、好聽、好戲，每每都有新鮮感。

《黑白魔后》好評不絕。（電影劇照）

首先在《黑白魔后》中，愛瑪史東飾演的女主角有兩種人格，分別是乖乖女Estealla和壞女孩庫伊拉（Cruella），到後來真正的庫伊拉性格浮上水面後，Estealla都消失不見。不過似乎影迷都比較鍾意庫伊拉，因為她癲癲喪喪之餘，為人又有膽識，不怕挑戰時裝界巨頭男爵夫人（愛瑪湯遜 飾），本着天才般的設計、我行我素的作風，就連戲外的觀眾都跟戲內的民眾一樣，每分每秒都等着庫伊拉的出場，想睇她的新衫、新設計，更想睇到不同癲喪面貌的她。

庫伊拉一出場就知佢套衫又有新搞作。（電影劇照）

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一流視覺享受

由於劇組為庫伊拉及其他要角設計了過100套服飾，靈感來自Christian Dior、Givenchy、Vivienne Westwood及Alexander McQueen等名牌經典，由型格款到高貴晚裝，迪士尼更邀請金像服裝指導Jenny Beavan操刀，為愛瑪史東創作出47個造型，而愛瑪湯遜都有多達33個。不少網民都大讚「啲衫好型」、「二手衫舖同Punk Style真係捉到嗰個年代既英倫風」、「一秒都唔想miss（錯過），每次Cruella出場都睇到唔貶眼」、「所以每次兩人的登場都令人眼前一亮，尤其是庫伊拉挑機男爵夫人時的衣着，件件都令人嘆為觀止」、「等睇今年Halloween（萬聖節）通街啲女都扮Cruella」等等。

不少網民最在意庫伊拉究竟有冇殺狗取皮製衫。（電影劇照）

庫伊拉等於迪士尼小丑女

此外，《黑白魔后》劇情緊湊、有驚喜又有反轉，雖然有點狗血卻又不會令到觀眾嫌棄，不少網民都指出「比想像中好睇」。加上愛瑪史東十分好戲，她自2017年憑《星聲夢裡人》封奧斯卡金像獎以及金球獎雙料影后後，打後都不算有太多角色可以讓她有所發揮，今次再次見到愛瑪史東好戲一面大感開心，更有人指出庫伊拉正等於迪士尼的小丑女，不過在故事跟角色描寫都比小丑女更細緻，而且兩人都癲癲喪喪，令人自自然然比較起來。唯一令人覺得矛盾的是，電影版未能完全承接原著角色，但提及《101斑點狗》又接受不了庫伊拉用狗皮製，所以今次電影完全成功幫庫伊拉洗白，講明佢冇用到斑點狗毛皮。

極有意思且代表性的「The Future」妝容。（電影劇照）

以新代舊極有ERROR感覺

最後要讚的是，《黑白魔后》除了帶給觀眾視覺及聽覺的享受之餘，更有以新代舊的感覺，由男爵夫人首次見到Estealla所裝飾的櫥窗後，她：「這比我10年來所造的還要好。」更馬上決定要請她到自己的工作室上班。

及後雖然Estealla變成庫伊拉後，為了要報仇，頻頻向男爵夫人挑機，每次登場都有噱頭，其中更在臉上噴有「The Future」的字眼，整個妝容令人勁有深刻印象，要為世界帶來新事物，成件事甚有最近爆紅的「宇宙天團」香港男子組合ERROR的感覺，不斷為觀眾創新、不斷帶來新事物，踢走舊有的既定模式，務求在現今世代帶來變化，他們早前更成功地令香港觀眾乖乖坐返喺電視機前睇節目《自肥企画》，同樣以成為「The Future」為目標。舊世代當然可以跟新勢力共存，但如果好似戲中的男爵夫人只懂戀棧權位，不思進取，只求力壓不求合作，那不如早點歸去。

ERROR連玩死亡行星都大受歡迎。（影片擷圖）