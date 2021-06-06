周星馳被逼降價拍《破壞之王》　黃一山爆全程發老脾靠一個人解圍

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-06-06 14:44

憑《逃學威龍》「黃小龜」一角廣為人知的黃一山，不時都會在微博上傳影片，內容主要圍繞當年跟「星爺」周星馳合作的電影，最新一條講到他跟星爺合作的最後一套電影，1994年的《破壞之王》，更大爆當時星爺心情不是太好。

黃一山繼續大講當年跟周星馳合作的幕後事。（劇照）

片酬為主因

黃一山講到《破壞之王》是以星爺的舊片約來進行拍攝，由於當時他的片酬就似海鮮價一樣，每個月都不同，不過這套電影是大都會電影公司出品，正是TVB和邵氏合作組成的電影公司，因而手持星爺的舊片約，當時片酬可能只得星爺市價的十分之一或五分之一，如果當時星爺片酬已達一千萬的話，以一百萬要他履片約的話，誰人都會不開心。

《破壞之王》是以星爺的舊片約來拍攝，所以片酬少很多。（電影海報）

冇得揸Fit又想拍好電影

另一方面，黃一山又講到星爺在1992年首嘗做導演滋味，首部執導電影正是《唐伯虎點秋香》（編按︰導演應為李力持），試過做導演後可以掌控每個環節及工作人員、甚至可以拍自己鍾意的事，但在《破壞之王》中導演是李力持，令星爺覺得明明有好多事都可以做得更好，正因自己不是導演關係，日漸令他脾氣變差。後者加上盜版猖獗，很多電影票房大受打擊，星爺亦難以接受自己的票房下跌，因而承受的壓力也相對地大。

此後星爺自《破壞之王》起脾氣開始變差，經常鬧人，同時亦能看得出他對電影的高要求和執著，當然不是每個人都能承受得到。

黃一山直言星爺不能接受自己的電影票房下跌。（影片擷圖）

得一個人可以令星爺收聲

黃一山提及最後連李力持都唔敢同星爺傾偈，雖然兩人在電視台已是多年朋友，後來連李力持都怕被星爺鬧，於是搵星爺時永遠都會叫副導演：「你去搵巨星過嚟。」而不是直接對話。

及後黃一山更直言星爺發脾氣一到，認真所有人都搞唔掂，他更試過在星爺發火時，第一時間離場去一個星爺見唔到、鬧唔到的地方，順利成章安全過渡。其實眾人都唔忍心幕後工作人員被鬧得好慘，吳孟達都有試過勸他，但入房勸過兩分鐘後，達哥出來都表示冇辦法。當大家束手無策之際，五分鐘後全場突然再冇鬧人的聲音，原來因為鍾麗緹到場！

黃一山指周星馳一見到鍾麗緹就冇再鬧人。（電影劇照）

黃一山笑言星爺最可愛是一見到靚女就會變得好開心，他自言跟劇組說：「不如大家夾錢，就算當日鍾麗緹冇通告都請佢嚟啦，只要她坐在現場，星爺的心情都會馬上變好。」

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