周星馳《逃學威龍》30周年有新版？　黃一山搵埋兩大星爺拍檔開工

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-05-12 08:00

由周星馳、吳孟達、張敏、朱茵等人主演的電影《逃學威龍》系列，自1991年上映後，30年來都有影迷不停翻睇，據當時有份演出「細龜」的黃一山所指，現時正在拍攝《新逃學威龍》。

不少人對《逃學威龍》都滾瓜當爛熟。 （電影截圖）

開拍《新逃學威龍》不知影迷又接唔接受呢？（黃一山微博圖片）

黃一山在個人微博上傳多張照片，當中更有「大師兄」黃一飛以及羅家英，他先後寫下：「慶祝飛哥在《新逃學威龍》的戲份殺青，上一次跟飛哥及家英哥同場拍戲，是在2008年的《中港良緣奇遇記》，今次能夠三人同框，感謝劇組的邀請。」

有網民留言「冇星爺，唔夠睇。」（網上擷圖）

黃一飛、黃一山以及家英哥都有份演出《新逃學威龍》。（黃一山微博圖片）

5月10日，黃一山再上傳照片，包括有黃一飛以及羅家英身穿警察制服的定妝照，而他則講到自己：「《新逃學威龍》裡我的戲份終於順利殺青。從1991年的《逃學威龍》到2021年的《新逃學威龍》，黃小貴（黃小龜）終於由中學生變成爸爸了。」當中還有兩張跟一位女生的合照，未知她是否就是黃一山戲中的女兒。

當中黃一山公開的3人合照中，其實較難認得出是家英哥，反而他身穿警察制服翻白眼、踢腳的照片才認得出來。

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