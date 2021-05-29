唐伯虎之偷天換日｜黃一山爆孫耀威發明無線滑鼠︰但佢冇申請專利

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-05-29 12:30

「細龜」黃一山不時都會在微博上更新近況，又會講下當年同周星馳合作的背後事件，雖然有網民指他時常出來抽水、刷存在感，不過黃一山有理冇理，繼續拍片講故事，今次更講到同佢合作拍葉念琛新作《唐伯虎之偷天換日》的「愛國歌手」孫耀威。

黃一山為大家介紹「愛國歌手」孫耀威。（影片擷圖）

黃一山先講到原本跟孫耀威唔熟，因為拍攝《唐伯虎之偷天換日》後發現對方好可愛。孫耀威就讀香港中文大學計算機工程學，讀大學時參加中文大學的唱歌比賽贏得大獎，從而吸引到唱片公司跟他簽約。由於當時身兼學生、歌手兩職兼顧不來，登台表演加上做訪問已沒有時間讀書，更差點不能成功畢業。

黃一山跟孫耀威因拍攝《唐伯虎之偷天換日》而熟絡起來。（影片擷圖）

孫耀威自言係首位設計無線滑鼠

好彩孫耀威最後設計了無線滑鼠，更稱他是當年首位想出「無線滑鼠」的人，將設計交給老師後，功課得到高分之餘順利畢業。黃一山問他：「原來係你發明㗎？咁你有冇申請專利啊？」孫耀威回應：「冇啊！當年趕着交功課，唔記得申請專利，如果申請專利而家就發達啦！唯有辛苦命啦。」大爆料原來無線滑鼠係由孫耀威設計的。

孫耀威當年參加唱歌比賽贏得大獎。（影片擷圖）

「愛國歌手」孫耀威

最後黃一山更有特別解釋「為甚麼孫耀威叫愛國歌手」，他：「當年唱片公司簽咗孫耀威，要去日本表演兼宣傳，佢覺得作為一個中國歌手去到日本宣傳歌曲唔緊要，但要佢講啲唔好嘅說話就一定要拒絕，就因為拒絕引起唱片公司不滿，直接將佢雪藏，都雪藏咗好多年，所以呢幾年裡面都見唔到孫耀威出嚟表演，後來大家終於明白原來孫耀威係為咗保護自己國家同民族而得罪咗公司，所以後來大家都好擁護佢，稱佢做愛國歌手，而最近呢幾年佢都活躍返都搵返好多錢，將失去嘅嘢一舖拎返嚟，所以做人要有骨氣。」

唱片公司直接雪藏孫耀威好幾年。（影片擷圖）

網上流傳另一孫耀威被雪版本

不過網上都有流傳另一個版本「為甚麼孫耀威會被雪藏」，當年唱片公司將孫耀威包裝成「小鮮肉」形象，要求他不能曬黑，但是他本人不喜歡被過度包裝，經常產生跟公司意見不合的問題。

有傳孫耀威當年到日本演出，行程過滿導致排練效果不佳，孫耀威不願草草上場，在開會過程中提出意見，日方女工作人員直接用英文講粗口辱罵他的家人，所以孫耀威一怒之下直接飛回香港，跟日本經理人公司徹底決裂。加上孫耀威拒絕接拍日本品牌的廣告，激嬲品牌商及經理人公司，連帶香港公司都損失慘重，因而被雪藏。