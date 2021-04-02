《逃學威龍》黃一山拍片爆周星馳朱茵情史　「星爺好照顧佢」

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-04-02 15:00

由周星馳、吳孟達、張敏、朱茵等人主演的電影《逃學威龍》系列，至今仍是港人時常提起的經典作，早前「細龜」黃一山在抖音拍片爆料講到冇拍《逃學威龍4》的原因是前3集票房漸跌，第三集只得2500幾萬（編按︰2578萬），加上星爺片酬漸漲，在2500幾萬當中給完星爺片酬已所剩無幾，所以老闆向華勝就不再拍續集了。

黃一山近日頻頻講返《逃學威龍》。（電影截圖）

較早前黃一山再次講到《逃學威龍》的花邊新聞，講述1992年拍攝《逃學威龍2》時，有兩位女主角，一位是張敏、另一位就是朱茵，朱茵當時只是個新人，但首部電影已擔正做女主角，似乎暗指當中星爺有份在背後幫手推朱茵一把。

黃一山更講到：「記得第一日開工時，朱茵臉上生暗瘡，所以大家看到第一個鏡頭是遮住她的臉，以鏡頭來幫她避開。」

朱茵首部電影已擔正做女主角。（《逃學威龍2》截圖）

+ 8 + 8 + 8

後來黃一山更大爆料星爺、朱茵的感情事，他先提及：「原本TVB派了一個經理人部門的同事來照顧朱茵，但最後照顧朱茵的人變成了星爺，後來他們居然做了男女朋友。」大膽公開再次講到星爺和朱茵因戲生情，解秘多年的謎團。

雖然有人睇得很興奮，但都有網民對於黃一山頻頻以星爺的事件炒作熱度表示低俗，而且朱茵跟黃貫中已經結婚多年，兩人感情亦十分穩定，黃一山在年後又再提起舊事，似乎不太專業。