《高海拔之戀II》鄭秀文頂得住高山症　古天樂喜見拍檔有食嘢渴望

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-06-05 20:15

電影《高海拔之戀II》是2012年上映的作品，由杜琪峯執導，韋家輝、游乃海聯合編劇，亦是古天樂、鄭秀文這張銀幕拍檔自2003年的《百年好合》後，多年後再聚。電影叫得高海拔，當然童叟無欺，去到雲南3,000呎高地拍攝，正當大家都以為這環境對患有哮喘的Sammi會苦不堪言，殊不知竟然相安無事。

《高海拔之戀II》於2012年第32屆香港電影金像獎中，鄭秀文獲提名最佳女主角。（電影《高海拔之戀II》劇照）

電影當年開拍時，身為導演的杜琪峯坦言出發前，最擔心是高山症，尤其是未知演員能否承受。後來杜Sir憶述初到步時，連想行快點也不行，幸好首個星期已適應了。杜琪峯：「但始終說話速度也要減慢，腦部運作比活動能力快多了。不過在高海拔生活兩個月反而是我生活得最好的日子，那裡空氣太好了，可能是我一生人當中最健康、最清新的兩個月。」

《高海拔之戀II》中，古天樂因避世遠走到雲南香格里拉，邂逅在當地開旅館的鄭秀文，繼而展開一段海拔三千米高的崇高愛情故事。（電影《高海拔之戀II》劇照）

古天樂開心見到Sammi肯食嘢

至於最令人擔心的鄭秀文，結果在香格里拉的生活很快便適應到，這跟當時Sammi開始狂做運動，日跑8公里不無關係。鄭秀文︰「大家也很擔心我和古仔，他又孱我又瘦，怕我拍到一半撐不住，因為以前我有嚴重哮喘，幸好這一年有做體能鍛鍊，身體好多了，有驚無險。」除了鍛鍊有加，Sammi去到更學會當地的人呼吸方法︰「是要吸．吸．呼，我在戲中也有表達出來。」雖然Sammi比大家想像表現硬淨，但其實是還比自己想像中辛苦。

不過更有趣是古天樂9年後再合作，也笑言Sammi比之前健康得多，連食嘢都多了。古天樂︰「之前跟Sammi拍戲，她在酒店點餐，來到我打開餐蓋，竟然只有一條菜！」他慶幸鄭秀文如今已是個渴望吃東西的女星。

監製韋家輝：愈拍愈少人

監製韋家輝：「那裡的美令我們拍攝很困難，一天有四季，早上像秋天，中午又很熱，轉眼又飄雪，難以觸摸。拍攝前真要足準備，要拍雪景又有機會面對上不到山的危機，縱使上到山，零下20度也真的很難捱。雖然以前曾試過於喜馬拉亞山拍戲，但只拍了兩天，這次則是兩個月。我們同行有很多醫生，很多人拍至中途也停下來了，愈拍愈少人，根本不是身體健康與否的問題，那些吸煙很多又或是很健康的人也有機會暈倒，只看你適應與否。」可想而知當下的環境是相當具挑戰性，但Sammi成功戰勝。