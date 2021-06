【蜘蛛俠3】SONY幫湯賀蘭慶祝25歲生日　傳電影首條預告即將出爐

撰文: 王誦賢 最後更新日期: 2021-06-01 16:15

由湯賀蘭(Tom Holland)主演、Jon Watts執導的《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider-Man: No Way Home)因受新冠肺炎疫情影響,由原本7月的映期,延至同年12月上映。然而粉絲一直苦等首條預告出爐,但卻換來SONY的嘲弄。可是近日有外媒報道,指SONY已經把首條預告送抵多間戲院,還盛傳會在湯賀蘭的生日(6月1日)當天播出首條預告慶祝,其實早前Marvel Studios都是這樣為「尚氣」劉思慕(Simu Liu)慶生。

SONY早前嘲諷粉絲,公開《蜘蛛俠:不戰無歸》「Trailer」,因為「Trailer」又解作拖車。(Twitter 擷圖)

據專門報道迪士尼消息的《DisInsider》總編輯Skyler Shuler的獨家情報,指《蜘蛛俠:不戰無歸》的首條預告已經送出審批,預計在完成審批後就會送抵多間戲院播放。如果Skyler Shuler的訊息是正確的話,相信影迷終於等到《蜘蛛俠:不戰無歸》首條預告的來臨。

來自總編輯Skyler Shuler的獨家情報,指《蜘蛛俠:不戰無歸》首條預告已經送出審批。(Skyler Shuler Twitter 擷圖)

《DisInsider》總編輯Skyler Shuler的訊息流出後,有外媒及粉絲估計SONY將在湯賀蘭的生日當天,發放電影的首條預告,官方至今當然沒有任何回應,影迷即管留意稍後時間會否見到《蜘蛛俠:不戰無歸》的首條預告。點擊下圖重溫《蜘蛛俠:不戰無歸》副題揭曉預告!!!

其實在今年4月19日,Marvel Studios就在香港時間約9時公開了《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)的首條預告,而當天正是「尚氣」劉思慕的生日,當時Marvel Studios寫道「送給劉思慕的生日禮物」。未知湯賀蘭及其粉絲會同樣收到這份禮物呢,影迷拭目以待。

Marvel Studios就在香港時間4月19日9時公開了《尚氣與十環幫傳奇》首條預告,作為送給劉思慕的生日禮物。(《尚氣與十環幫傳奇》預告擷圖)