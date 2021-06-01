【蜘蛛俠3】SONY幫湯賀蘭慶祝25歲生日　傳電影首條預告即將出爐

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-06-01 16:15

由湯賀蘭（Tom Holland）主演、Jon Watts執導的《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）因受新冠肺炎疫情影響，由原本7月的映期，延至同年12月上映。然而粉絲一直苦等首條預告出爐，但卻換來SONY的嘲弄。可是近日有外媒報道，指SONY已經把首條預告送抵多間戲院，還盛傳會在湯賀蘭的生日（6月1日）當天播出首條預告慶祝，其實早前Marvel Studios都是這樣為「尚氣」劉思慕（Simu Liu）慶生。

SONY早前嘲諷粉絲，公開《蜘蛛俠：不戰無歸》「Trailer」，因為「Trailer」又解作拖車。（Twitter 擷圖）

據專門報道迪士尼消息的《DisInsider》總編輯Skyler Shuler的獨家情報，指《蜘蛛俠：不戰無歸》的首條預告已經送出審批，預計在完成審批後就會送抵多間戲院播放。如果Skyler Shuler的訊息是正確的話，相信影迷終於等到《蜘蛛俠：不戰無歸》首條預告的來臨。

來自總編輯Skyler Shuler的獨家情報，指《蜘蛛俠：不戰無歸》首條預告已經送出審批。（Skyler Shuler Twitter 擷圖）

《DisInsider》總編輯Skyler Shuler的訊息流出後，有外媒及粉絲估計SONY將在湯賀蘭的生日當天，發放電影的首條預告，官方至今當然沒有任何回應，影迷即管留意稍後時間會否見到《蜘蛛俠：不戰無歸》的首條預告。點擊下圖重溫《蜘蛛俠：不戰無歸》副題揭曉預告！！！

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其實在今年4月19日，Marvel Studios就在香港時間約9時公開了《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）的首條預告，而當天正是「尚氣」劉思慕的生日，當時Marvel Studios寫道「送給劉思慕的生日禮物」。未知湯賀蘭及其粉絲會同樣收到這份禮物呢，影迷拭目以待。

Marvel Studios就在香港時間4月19日9時公開了《尚氣與十環幫傳奇》首條預告，作為送給劉思慕的生日禮物。（《尚氣與十環幫傳奇》預告擷圖）