Sony主席確認蜘蛛俠將與毒魔合作　：《蜘蛛俠3》後會更加清晰！

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-05-31 15:30

由Sony及Marvel Studios聯合製作的《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）將在今年12月上映，唯官方至今仍未公開過任何與電影有關的片段。然而近日Sony影業集團主席向外透露其新計劃，指未來將與Marvel Studios有更多合作的機會。

Sony公布過一條《蜘蛛俠：不戰無歸》電影片段，但僅用作公布戲名。（《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照）

Sony影業集團主席Sanford Panitch早前接受外媒《Variety》訪問，開腔談到粉絲期待而久的組合，毒魔會否與蜘蛛俠同框出現。他稱：「我們不會考慮一個擁有900個角色的蜘蛛俠宇宙，我們擁有一個Marvel宇宙。這宇宙的角色數量，你知道，當你看到《毒魔：血戰大屠殺》（Venom: Let There Be Carnage），你不會覺得錯過了蜘蛛俠，（但）如果他們真的相遇，會讓人更興奮，對吧？」

蜘蛛俠未來會否遇上更多其他SPUMC的反派呢？（網上圖片）

之後Sanford Panitch談到Sony影業的Marvel角色宇宙（SPUMC），他指出他已經開始籌備如何把蜘蛛俠帶到SPUMC。他稱：「這確實有實質計畫，我相信當《蜘蛛俠：不戰無歸》上映後，事情會變得更清晰，會揭露更多訊息。」他還大讚Marvel Studios主席Kevin Feige：「最好的是我們與Kevin Feige的關係非常良好，我們可以一同創造這個讓人難以置信的虛擬世界。我們希望Marvel電影宇宙的電影是龐大的，因為這對我們及我們的Marvel角色來說會更好，這對他們來說都是一樣。」

SONY影業集團主席Sanford Panitch表示，在《蜘蛛俠：不戰無歸》後，蜘蛛俠與毒魔的訊息會更加清晰。（《毒魔：血戰大屠殺》劇照）

Sanford Panitch最後重申，Sony與Marvel Studios目前在一個非常良好的合作關係，任何事都可能發生，或者蜘蛛俠真的有機會由Marvel電影宇宙跳到另一個宇宙：「確實有很多機會，我認為這將會發生。」