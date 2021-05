Sony主席確認蜘蛛俠將與毒魔合作　：《蜘蛛俠3》後會更加清晰！

撰文: 王誦賢 最後更新日期: 2021-05-31 15:30

由Sony及Marvel Studios聯合製作的《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider-Man: No Way Home)將在今年12月上映,唯官方至今仍未公開過任何與電影有關的片段。然而近日Sony影業集團主席向外透露其新計劃,指未來將與Marvel Studios有更多合作的機會。

Sony公布過一條《蜘蛛俠:不戰無歸》電影片段,但僅用作公布戲名。(《蜘蛛俠:不戰無歸》劇照)

Sony影業集團主席Sanford Panitch早前接受外媒《Variety》訪問,開腔談到粉絲期待而久的組合,毒魔會否與蜘蛛俠同框出現。他稱:「我們不會考慮一個擁有900個角色的蜘蛛俠宇宙,我們擁有一個Marvel宇宙。這宇宙的角色數量,你知道,當你看到《毒魔:血戰大屠殺》(Venom: Let There Be Carnage),你不會覺得錯過了蜘蛛俠,(但)如果他們真的相遇,會讓人更興奮,對吧?」

蜘蛛俠未來會否遇上更多其他SPUMC的反派呢?(網上圖片)

之後Sanford Panitch談到Sony影業的Marvel角色宇宙(SPUMC),他指出他已經開始籌備如何把蜘蛛俠帶到SPUMC。他稱:「這確實有實質計畫,我相信當《蜘蛛俠:不戰無歸》上映後,事情會變得更清晰,會揭露更多訊息。」他還大讚Marvel Studios主席Kevin Feige:「最好的是我們與Kevin Feige的關係非常良好,我們可以一同創造這個讓人難以置信的虛擬世界。我們希望Marvel電影宇宙的電影是龐大的,因為這對我們及我們的Marvel角色來說會更好,這對他們來說都是一樣。」

SONY影業集團主席Sanford Panitch表示,在《蜘蛛俠:不戰無歸》後,蜘蛛俠與毒魔的訊息會更加清晰。(《毒魔:血戰大屠殺》劇照)

Sanford Panitch最後重申,Sony與Marvel Studios目前在一個非常良好的合作關係,任何事都可能發生,或者蜘蛛俠真的有機會由Marvel電影宇宙跳到另一個宇宙:「確實有很多機會,我認為這將會發生。」