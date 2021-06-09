《LOKI》首播前公開新預告　TVA持神秘武器輕鬆捉走洛基

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-06-09 09:00

由男神湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）及奧雲威爾遜（Owen Wilson）主演的Marvel影集《LOKI》將於6月9日開播，一連6集逢星期三將於Disney+串流平台上架。

洛基諗住輕鬆對付TVA的人。（影片擷圖）

迪士尼在《LOKI》播出前再公布了一條影片，講到洛基在偷走魔方後傳送去到某個地方，發現到他行蹤的TVA管理人員追尋到他，更將他捉回局內。有趣的是作為神的洛基以為自己不會被捉到，且會輕鬆對付他們。不過TVA手持神秘武器，大膽說出：「給你最後一次機會」後，鏡頭一轉就已經去到了TVA，證明連神都一樣有辦法對付。

《Loki》最新預告曝光Loki的私人資料，原來其身高達193cm，性別更是「流動」！（影片截圖）

官方解答洛基性別

在《LOKI》中，緊接在2019年上映的《復仇者聯盟4：終局之戰》後，當中因為洛基偷走了魔方的關係搞亂了時間線，所以時間管理局（TVA）成功捉到他，更要他幫助修復時間線並阻止更大的威脅。日前官方首度公開解答洛基的性別為「流動」（fluid），回應令一眾粉絲大為驚奇。

洛基要彌補自己的過失。（影片擷圖）

全新時間線的洛基

洛基是從2012年的《復仇者聯盟》支線中撿到宇宙魔方，並傳送到迢個某個地方，而在這個新的時間支線中，所以這個洛基並沒有在《無限之戰》中被魁隆殺死，而且該時間線的洛基更沒有機會跟雷神在《雷神奇俠2：黑暗世界》、《雷神奇俠3：諸神黃昏》化解兄弟之情仇，所以這個洛基仍是在阿斯嘉篡位失敗後，壞壞的洛基。

圖中右方為史克魯爾人。（影片擷圖）

鋪墊《秘密入侵》

《LOKI》預告中曾出現史克魯爾人（Skrull），雖然不似跟過去劇情有連結，相信是Marvel為日後的《秘密入侵》（Secret Invasion）鋪墊，原著漫畫講到史克魯爾人大舉入侵全宇宙，甘並化身成一眾超級英雄的樣子，發動大規模的騷動。加上在影集《飛隼與寒冬戰士》、《Marvel隊長》、《蜘蛛俠：決戰千里》中，史克魯爾人都有現身。

究竟幾時先可以睇到《Secret Invasion》呢？（網上圖片）

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