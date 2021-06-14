【哈利波特】湯姆費頓與24歲「兒子」重聚　網民：個樣殘過老豆！

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-06-14 08:30

由丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）、路拔格連（Rupert Grint）、愛瑪屈臣（Emma Watson）及湯姆費頓（Tom Felton）等主演的《哈利波特》（Harry Potter）系列電影，雖然已經完結多年，但魔法熱潮從沒有減退。在系列中飾演「馬份」的33歲英國男星湯姆費頓也不時在其社交平台回顧這個風靡全球的系列，繼早前同「爸爸」慶生後，今次輪到與「兒子」短聚。

湯姆費頓在戲中飾演Draco Malfoy。（《哈利波特：神秘的魔法石》劇照）

由湯姆費頓飾演的馬份，從第一集《哈利波特：神秘的魔法石》（Harry Potter and the Sorcerer's Stone）已經登場，而他在霍格華茲大戰後，拜母親曾在戰爭期間救助哈利波特的緣故，馬份家族免於囚禁在阿茲卡班監獄。而在故事尾聲，馬份及其妻兒再度現身在九又四分之三月台，親送其子Scorpius Malfoy前往霍格華茲魔法學校讀書，而「馬份」父子早前在英國倫敦重聚。

Scorpius Malfoy是Draco Malfoy的兒子，當年由13歲的英國男演員Bertie Gilbert飾演。（《哈利波特－死神的聖物2》劇照）

「馬份」湯姆費頓於本月10日在其Instagram貼出一張神秘合照，並寫道：「當Draco坐在Scorpius旁邊，這完全是偶遇！在坐下來看《狂舞紐約》（In the Heights）時，真的太巧合了。」

據了解，在《哈利波特－死神的聖物2》（Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2）中飾演Scorpius Malfoy的是現年24歲的英國男演員Bertie Gilbert，他參演電影時年僅13歲。除了是演員外，還是一名導演及YouTuber，由他經營的YouTube頻道訂閱人數超過40萬。