網民曾計劃推黑人版《哈利波特》　連JK Rowling都親自回覆兼讚好

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-05-24 20:46

在2001年上映的《哈利波特》（Harry Potter）系列電影，至今仍然風靡全球影迷。而為了慶祝首集《哈利波特》上映20周年，華納兄弟決定把全部8集放至自家串流平台HBO Max上供粉絲重溫。然而唔講你唔知，其實在《哈利波特》系列電影結束後7年，有粉絲認為《哈利波特》系列電影忽略了黑人角色，還列出一張黑人演員名單，當時標籤「#BlackHogwarts」成為網上熱話，連JK Rowling都親自回覆。

《哈利波特》系列電影今年踏入20周年。（《哈利波特》劇照）

《哈利波特》系列電影首部曲在2001年上映，而最終章則在2011年推出，足足陪伴粉絲10年。在《哈利波特－死神的聖物2》（Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2）完結後7年，即在2018年，外國曾有粉絲突然在網上發起「#BlackHogwarts」活動，還揀選心目中的黑人演員演出黑人版《哈利波特》。當然華納兄弟最終沒有讓這事發生。

《哈利波特》原作者JK Rowling曾經對粉絲這個提議非常歡迎。（JK Rowling Twitter 擷圖）

其實在發生「#BlackHogwarts」活動兩年前，當時舞台劇版《Harry Potter and the Cursed Child》的「妙麗」找來黑人演員Noma Dumezweni飾演。消息公布後，網上自然出現許多反對聲音。而一直有留意事態發展的《哈利波特》原作者JK Rowling都忍不住回應，她稱：「我找不到任何理由為何妙麗不可由黑人飾演。」她還力撐Noma Dumezweni，直言她是最適合角色的女演員。難怪當「#BlackHogwarts」活動發生，JK Rowling都分享貼文，並大讚「很愛他們。」

黑人演員Noma Dumezweni在舞台劇版《Harry Potter and the Cursed Child》中飾演妙麗，而電影版由愛瑪屈臣飾演。（網上圖片）

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