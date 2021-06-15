殺神4｜甄子丹拒接不尊重中國文化電影　網民留言點名梁朝偉

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-06-15 18:18

6月13日舉辦了第24屆上海電影節，當中舉行了《怒火》發布會，電影為導演陳木勝遺作，主演甄子丹及謝霆鋒在最發布會尾聲時，提起跟導演過往的都忍不住流下男兒淚。

甄子丹及謝霆鋒提起陳木勝導演時，都不禁流下男兒淚。（VCG）

甄子丹憶述陳木勝導演患鼻咽癌後的最後一段時間，他一邊在電話中講到「擴散了」，一邊還是很熱情地講關於這部電影的事，甄子丹說：「他腦子裡全是電影，從來沒有訴過苦。」兩人在準備合照時，因看到陳木勝的導演凳都忍不住轉身擦去淚水。另外謝霆鋒亦講到：「陳木勝導演是令自己，願意為電影付出生命去完成表演的理由，現在他走了，自己其實也很迷茫，不知道自己下一次為電影付出的理由會是什麼，要等多久。」

甄子丹成為上海國際電影節一帶一路推廣大使。（甄子丹微博）

而昨日（14/6）甄子丹在上海電影節大師班上，談及自己加盟《殺神JOHNWICK4》的過程，他特別提到自己在接到邀約後都有向片方提問，「角色和內容是否尊重中國文化？」他直言：「如果有任何元素不尊重的話，他一定不會接受，及後片方回覆指出非常喜歡中國文化。」

最終甄子丹在考慮到劇本等多方面的元素都感到不錯後，才落實接拍，他更表示：「自己作為一個演員，除了拍一些好作品，還有一個很重要的任務，就是利用自己的影響力，去消除刻板印象。」

Marvel Studios在公布梁朝偉飾演「滿大人」時已經惹來中國網民的批評。（《尚氣與十環幫傳奇》劇照）

不過有網民就留言，標記了演出Marvel電影《尚氣與十環幫傳奇》的梁朝偉，寫下「此條報導建議抄送梁朝偉」、「感覺是打臉梁某，不管有意還是無意」、「上氣還真就那個刻板印象，不用看內容」、「梁朝偉：直接點名我就行了」、「這就對了嘛！看看某人……」、「好一個梁朝偉」等等，仍然十分不滿意梁朝偉演出《尚氣與十環幫傳奇》，即使當中的角色「滿大人」已改名為「文武」。

但亦都有網民就甄子丹這番言論表示不滿，因為早前他都有份演出迪士尼大片《花木蘭》，不過網民指出「真正喜歡中國文化並瞭解的話就不會拍《花木蘭》了」、「因為不尊重中國文化就賺不到中國的錢」、「說的就跟《花木蘭》多尊重中國文化一樣，《花木蘭》沒有刻板印象嗎？」、「《花木蘭》還不是一樣，是不是給的太多了」、「沒有達到《花木蘭》給的標準，一律不接」、「《花木蘭》有多好看嗎？」等等，質疑甄子丹演出《花木蘭》的同時亦遺背了「尊重中國文化」的自我標準。