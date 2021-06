殺神JOHNWICK4｜甄子丹演奇洛李維斯好友　挑戰周潤發荷里活地位

撰文: 沈洛嘉 最後更新日期: 2021-06-04 12:28

由男神奇洛李維斯(Keanu Reeves)主演的《殺神John Wick 4》(John Wick: Chapter 4),原定跟奇洛李維斯另一主演電影《22世紀殺人網絡》(The Matrix)第四集同日上映,不過早前就因新冠肺炎疫情關係,官方決定將《殺神John Wick 4》延期至2022年5月27日才上映,觀眾未有機會見到奇洛李維斯硬撼奇洛李維斯。

《殺神John Wick 3》續集原本安排在在明年5月21日上映,與《廿二世紀殺人網絡》第四集上映時間相同。(《殺神John Wick 3》劇照)

《殺神John Wick》系列一直受到影迷喜愛,電影繼續由Chad Stahelski執導,早前更有消息指出日裔英籍歌手、模特Rina Sawayama(澤山璃奈)同樣會加盟演出。

日裔英籍歌手、模特Rina Sawayama加盟演出《殺神JOHNWICK4》。(Rina Sawayama IG)

甄子丹再打入荷里活。(電影劇照)

今早(4日)電影再有新消息,宣布邀請到「宇宙最強」香港動作男星甄子丹加盟,他將在戲中飾演John Wick的好友、兩人均有共同敵人,有機會並肩作戰。

導演對能夠邀請到丹爺參演該戲表示興奮,十分期待和他合作,製片人也認為他會為電影帶來新的活力與刺激感,《殺神John Wick 4》將於今個夏天開拍,並在法國、德國以及日本等地取景。

在真人版《花木蘭》中,甄子丹飾演的是木蘭的導師唐將軍,這是甄子丹第二次參與迪士尼旗下的電影(劇照)

事實上甄子丹在美國待過一段很長的時間,英文流利之餘擁有一身好武功,深得外國人喜歡。今次更是甄子丹第4度出戰荷里活,他最初憑迪士尼大片《俠盜一號:星球大戰外傳》打入荷里活,更是首位演出《星球大戰》系列的亞裔演員,上映後甚至有影評以「Donnie Yen steals the show every chance he gets.」來形容他的卓越表現;後來孖馮迪素演出《3X反恐暴族:重火力回歸》;再到去年二度跟迪士尼攜手合作,演出真人版電影《花木蘭》(Mulan),他在戲中扮演大將軍,不過該次打戲不多,相信是最舒適的一次;直到今日有消息指他會在《殺神JOHNWICK4》演奇洛李維斯好友,兩人需要並肩作戰,必定會再展現真功夫和連場精彩的打戲。

周潤發多年來都深受世界歡迎。(電影截圖)

甄子丹戰績彪炳,相信在荷里活長打長有,不過目前仍差一步便能成功挑戰周潤發的地位,發哥於1998年43歲時進軍荷里活,更憑首部美國電影《血仍未冷》已擔正做男主角,及後再擔正演出《再戰邊緣》(The Corruptor)、泰國禁片《安娜與國王》(Anna and the King)、美國合拍片《臥虎藏龍》、《刀槍不入一僧侶》(Bulletproof Monk)等,更有演出《加勒比海盜:魔盜王終極之戰》、《諜海風雲》、《龍珠:全新進化》等電影,至今地位仍是難以撼動。