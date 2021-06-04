殺神JOHNWICK4｜甄子丹演奇洛李維斯好友　挑戰周潤發荷里活地位

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-06-04 12:28

由男神奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演的《殺神John Wick 4》（John Wick: Chapter 4），原定跟奇洛李維斯另一主演電影《22世紀殺人網絡》（The Matrix）第四集同日上映，不過早前就因新冠肺炎疫情關係，官方決定將《殺神John Wick 4》延期至2022年5月27日才上映，觀眾未有機會見到奇洛李維斯硬撼奇洛李維斯。

《殺神John Wick 3》續集原本安排在在明年5月21日上映，與《廿二世紀殺人網絡》第四集上映時間相同。（《殺神John Wick 3》劇照）

《殺神John Wick》系列一直受到影迷喜愛，電影繼續由Chad Stahelski執導，早前更有消息指出日裔英籍歌手、模特Rina Sawayama（澤山璃奈）同樣會加盟演出。

日裔英籍歌手、模特Rina Sawayama加盟演出《殺神JOHNWICK4》。（Rina Sawayama IG）

甄子丹再打入荷里活。（電影劇照）

今早（4日）電影再有新消息，宣布邀請到「宇宙最強」香港動作男星甄子丹加盟，他將在戲中飾演John Wick的好友、兩人均有共同敵人，有機會並肩作戰。

導演對能夠邀請到丹爺參演該戲表示興奮，十分期待和他合作，製片人也認為他會為電影帶來新的活力與刺激感，《殺神John Wick 4》將於今個夏天開拍，並在法國、德國以及日本等地取景。

在真人版《花木蘭》中，甄子丹飾演的是木蘭的導師唐將軍，這是甄子丹第二次參與迪士尼旗下的電影（劇照）

事實上甄子丹在美國待過一段很長的時間，英文流利之餘擁有一身好武功，深得外國人喜歡。今次更是甄子丹第4度出戰荷里活，他最初憑迪士尼大片《俠盜一號：星球大戰外傳》打入荷里活，更是首位演出《星球大戰》系列的亞裔演員，上映後甚至有影評以「Donnie Yen steals the show every chance he gets.」來形容他的卓越表現；後來孖馮迪素演出《3X反恐暴族：重火力回歸》；再到去年二度跟迪士尼攜手合作，演出真人版電影《花木蘭》（Mulan），他在戲中扮演大將軍，不過該次打戲不多，相信是最舒適的一次；直到今日有消息指他會在《殺神JOHNWICK4》演奇洛李維斯好友，兩人需要並肩作戰，必定會再展現真功夫和連場精彩的打戲。

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周潤發多年來都深受世界歡迎。（電影截圖）

甄子丹戰績彪炳，相信在荷里活長打長有，不過目前仍差一步便能成功挑戰周潤發的地位，發哥於1998年43歲時進軍荷里活，更憑首部美國電影《血仍未冷》已擔正做男主角，及後再擔正演出《再戰邊緣》（The Corruptor）、泰國禁片《安娜與國王》（Anna and the King）、美國合拍片《臥虎藏龍》、《刀槍不入一僧侶》（Bulletproof Monk）等，更有演出《加勒比海盜：魔盜王終極之戰》、《諜海風雲》、《龍珠：全新進化》等電影，至今地位仍是難以撼動。