【Loki】洛基原著能力超強大？一文看清MCU、漫畫、北歐神話異同

撰文： GQ Taiwan 最後更新日期： 2021-06-16 13:00

Marvel宇宙「第四階段」的第三部劇集《Loki》已經啟播，第一季共六集；故事主要講述，雖然「主世界」的洛基早在《復仇者聯盟3：無限之戰》開場即被魁隆殺死，然而在《復仇者聯盟4：終局之戰》時，美國隊長、Iron Man、蟻俠透過量子領域來到《復仇者聯盟》第一集時間點的平行時空，試圖取得該時空中的無限寶石，卻造成過去平行時空尚未死亡的洛基逃跑，進而引發時間軸混亂的故事…… 文：Daniel Hsu（VOGUE Taiwan）

而由湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）所飾演的洛基這個角色雖是Marvel電影宇宙中的「二級核心」人物，但其聲量與粉絲喜好程度並不亞於一級核心人物！這個角色首次登場於1949年8月出版的漫畫中，角色設計源自於北歐神話中的同名神祗「奸詐之神」洛基。現在，就讓我們好好來了解一下，「洛基」這個角色到底在：Marvel漫畫原著、Marvel電影宇宙、原始北歐神話中，都是怎樣的設定？祂們彼此間又有哪些相同與不同之處？

一、漫畫原著中的洛基（點圖放大瀏覽👇👇👇）

二、Marvel電影、劇集中的洛基（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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三、北歐神話中的洛基（點圖放大瀏覽👇👇👇）

同場加映：【Loki】盤點首集15個重要彩蛋 兩大伏筆連接《蟻俠3》（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：【GQ科普】Marvel 漫威《洛基》影集開播！但這位「惡作劇之神」漫畫、電影影集、原始北歐神話形象都有何不同？】