「紅女巫」伊莉莎伯奧遜訪問突提起「老公」　自爆已秘婚榮升人妻

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-06-09 13:20

Marvel女神「紅女巫」伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）自2019年宣布跟洛杉磯樂隊Milo Greene成員Robbie Arnett訂婚後，兩人一直維持穩定關係，去年8月更曾傳出伊莉莎伯奧遜已經秘嫁Robbie Arnett，不過一直沒有對外界公開，相當口密。

有消息指出伊莉莎伯奧遜已經秘嫁Robbie Arnett。（劇照）

事實上伊莉莎伯奧遜跟「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）、「洛基」湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）都有傳過緋聞，不過似乎大家都唔係命中注定，反而女神落入Robbie Arnett手中。

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Kaley Cuoco笑言係人都知伊莉莎伯奧遜在廁所做訪問。（影片擷圖）

早在去年8月的網上慈善活動，有影迷已發現伊莉莎伯奧遜將姓氏改成Arnett，早已懷疑她已嫁給Robbie Arnett，不過伊莉莎伯奧遜就未有就事件公關回應。但口密的她卻在今早（9/6）的網上清談節目中，唔小心爆響口提起︰「老公」！

伊莉莎伯奧遜唔小心自己爆響口叫「老公」。（影片擷圖）

伊莉莎伯奧遜先講到：「今次是我第一次在家工作，因為之前在英國逗留了7個月，2天前才回家，我的鄰居正裝修後花園，仍能聽到聲音，所以我在最遠的廁所中。」及後伊莉莎伯奧遜展示一本廁所中的兒童魔法書，因為魔法和《WandaVision》的關係，爆粗大讚老公好可愛（He's such a fxxking cutie!）！由此不小心自爆Robbie是她的老公。不過因為伊莉莎伯奧遜未有發表正式消息，有影迷仍表示唔相信，但消息出自女神把口，有理由相信女神已經正式封盤了！

伊莉莎伯奧遜自言已完成《奇異博士2》的拍攝。（劇照）