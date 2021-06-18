【廿二世紀殺人網絡4】試映評價出爐　連帶英文戲名正式公開

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-06-18 23:00

由奇洛李維斯（Keanu Reeves）及Carrie-Anne Moss主演的《22世紀殺人網絡4》（The Matrix 4），將在今年12月22日美國上映。雖然至今一直未有宣傳短片出現，但網上日前流出電影試映的首波評價，連帶電影戲名疑似被公開。

由奇洛李維斯及Carrie-Anne Moss主演的《22世紀殺人網絡》系列電影在2003年完結，沒想到在18年後會有第四集推出。（《22世紀殺人網絡》劇照）

《22世紀殺人網絡4》由Lana Wachowski執導，奇洛李維斯、Carrie-Anne Moss、Lambert Wilson、Daniel Bernhardt及Jada Pinkett Smith回歸演出，另有《水行俠》男星Yahya Abdul-Mateen II、在Marvel劇集中飾演Colleen Wing的Jessica Henwick及在《愛登士家庭》（The Addams Family）飾演Wednesday Addams的Christina Ricci等。

《22世紀殺人網絡4》早前試映完畢，有指電影的結構上最接近第一集，但風格卻似第二集。（《22世紀殺人網絡2：決戰未來》劇照）

粉絲引頸以待的《22世紀殺人網絡4》原定在今年5月21日美國上映，當時還會與另一部由奇洛李維斯主演的《殺神John Wick 4》（John Wick 4）互打。可是最後兩部戲都因新冠肺炎影響而延期，前者延至今年12月22日美國上映；而後者則延至明年5月27日美國上映。

《22世紀殺人網絡4》將在今年12月22日美國上映。（IMDb 圖片）

日前網上傳出《22世紀殺人網絡4》已經完成試映，電影的評價也在網上瘋傳，甚至連帶官方從沒公布過的完整英文戲名都一併披露。據Twitter用家「David Manning」指出，《22世紀殺人網絡4》是一部引人入勝的電影，但電影的評價會兩極化。這位幸運兒寫道：「《The Matrix Resurrections》在今日下午試映，它是一部集奇怪、多元、引人入勝，意外地有趣及野心勃勃的電影。我認為電影的評價會兩極化，但喜歡它的人會很愛它。」

當年Lana Wachowski是《雲圖》其中一位導演，而電影的評價兩極。（《雲圖》劇照）

之後「David Manning」認為《22世紀殺人網絡4》的結構上，最接近首部《22世紀殺人網絡》，但感覺卻像「2003年的《22世紀殺人網絡2：決戰未來》」。他最後表示《22世紀殺人網絡4》是Lana Wachowski的《雲圖》（Cloud Atlas），並非《木昇戰紀》（Jupiter Ascending），故是一部不俗的電影。