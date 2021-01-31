廿二世紀殺人網絡4｜幕後員工曬導演感謝信　疑令官方戲名曝光？

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-01-31 22:00

由奇洛李維斯（Keanu Reeves）及Carrie-Anne Moss主演的《22世紀殺人網絡4》（The Matrix 4），電影如無意外會在今年12月底在戲院及網上串流平台HBO Max同步上映。據了解，目前主體拍攝的工作在去年11月已經完成，而除了近日的HBO Max預告有提及電影外，其他消息都非常保密。然而官方百密一疏，忘記了幕前及幕後都有「劇透癮」。

由奇洛李維斯及Carrie-Anne Moss主演的《22世紀殺人網絡4》將在今年12月底上映。（IMDb 圖片）

華納兄弟一直以《Matrix 4》稱呼這作品，然而在早前官方的HBO Max預告公開時，《Matrix 4》的官方標誌卻沒有「4」這數字，相反而是仿照舊有三部曲時所設計的標誌，但顏色則由綠色改成黑白色。雖然官方一直未公布《Matrix》的戲名，但一名幕後員工近日卻在網上不小心流出了疑似是第四集的戲名。

官方曾以此作為宣傳《22世紀殺人網絡》第四集。（IMDb 圖片）

據了解，為《Matrix》擔任髮型師的Shunika Terry，在其Instagram上載由導演Lana Wachowski及監製James McTeigue送來的禮物。當時她除了跟粉絲分享這件「Matrix」黑色外套外，還在鏡頭前展示由導演及監製所寫的感謝信。可是有網民卻發現，感謝信中疑似披露了《Matrix 4》的英文官方名稱。目前官方未有盲事件作任何回應。