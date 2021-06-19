迪士尼CEO自稱捧紅Marvel英雄惹不滿　「之前冇人知洛基係邊個」

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-06-19 14:30

迪士尼CEO鮑伯查佩克（Bob Chapek），早前在一個業界活動上，大談公司的發展大計，並宣傳Disney+最新劇集《洛基》（Loki），席間透過視像會議，提到在迪士尼收購Marvel（漫威）前，根本冇人知那些超級英雄是誰。此番言論立即引起漫威迷不滿，更直指他不專重Marvel之父Stan Lee。

Disney+劇集《洛基》，開播以來收視不俗。（《洛基》劇照）

迪士尼CEO一番滿有自信的言論，連日來被Marvel粉絲力斥。（視覺中國）

漫威漫畫旗下的英雄，是近年電影界的王者，雄霸全球票房，當中的鐵甲奇俠、美國隊長、雷神、蜘蛛俠等，都再次成為年輕一代的偶像，十分成功。回想在2009年，在電影《鐵甲奇俠》上畫後一年，迪士尼便斥資40億美元（約310億港元）收購漫威影業（Marvel Studios），當時有指作價太高，但回望過來絕對物超所值。

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而當日鮑伯查佩克就在視像會議上表示︰「在我們剛開始漫威之旅時，也沒有人知道鐵甲奇俠、紅女巫、幻視、飛隼、寒冬戰士、黑寡婦、尚氣是誰，時至今日大家肯定已認識他們。」他更乘勢宣傳新劇，人氣反派「洛基」為例：「《洛基》影集是Disney＋上有史以來，上線首週收視最高的作品，但以前並沒有人知道誰是洛基。」

在視像會議上的一番言論，無意間激嬲一眾漫威粉絲。（影片截圖）

雖然此番言論亦有其根據，而迪士尼在宣傳策略上亦的確有極大貢獻，但這說法便激起大批死忠粉絲的不滿，認為是對「Marvel之父」史丹李（Stan Lee）極不尊重，粉絲們更紛紛現身直言自小便看Marvel大，有網民更不恥他將別人辛勤的成果歸功自己。