哈利波特20年｜打破哈利仔形象正面全裸！回顧三大主角荷李活星途

最能代表21世紀的超級賣座系列電影，絕對非《哈利波特》（Harry Potter）莫屬，首集《神秘的魔法石》上映至今將屆滿20周年，片中童星也都成為30出頭的青壯年，觀眾一路看著他們成長，遠非過去欣賞票房鉅片的經驗可相比，而3位主角丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）、路拔格連（Rupert Grint）、愛瑪屈臣（Emma Watson），到現在都還是影劇新聞的熱門人物，知名度始終居高不下。



如果說《哈利波特》電影版是21世紀初觀眾最期待的大事，一點也不為過，JK羅琳的原著從1990年代後期開始風行全球，每個人心目中對哈利、榮恩和妙麗都有自己想像出的形象，更好奇電影公司如何選擇？八卦媒體急著先爆料，一度傳出可能由美國童星主演，被羅琳嚴正否決，到了正式宣布主角人選記者會前兩天，又有媒體先公布了3位童星名單，結果和兩天後的正式人選完全不同，新聞不斷，觀眾的期待感也被炒到最高點。

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片子終於在2001年11月開始在全球各地上映，每個國家都出現戲院大排長龍的盛況，丹尼爾烈格夫、路拔格連與愛瑪屈臣瞬間從新秀變成人人熟知的大明星，開始承受外界眼光的壓力。為了突破戲路，丹尼爾烈格夫率先接受在大尺度舞台劇《戀馬狂》正面全裸，讓習慣他扮演哈利的觀眾大驚失色，差點連後面的續集都拍不成。

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漂亮又是學霸的愛瑪屈臣，愛情運一如事業運多采多姿，幾乎一年換一任男友，從一流學府的同學到年輕企業家、帥氣同業男星等等，各種典型都蒐集齊全，更因倡言男女平權，不時被男性網友消遣，收到的讚美與修理差不多一樣多。愛瑪屈臣還主演了迪士尼真人版《美女與野獸》，再次開出票房紅盤，在《哈利波特》主角3人組中，藝壇行情最好。

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唯一當了爸爸的「榮恩」路拔格連，處事較低調，也一直有在拍戲，大小銀幕都看得到他的身影，卻因為並不張揚，觀眾以為他已經回復平凡人生，其實路拔格連擅於投資，堪稱《哈利波特》主角群中的隱性富豪，下半輩子完全不用愁。除了三人組外，因為《哈利波特》系列童星太多，不少人都有自己的傳奇遭遇，英國媒體三不五時就會報導，系列雖然已經落幕許久，相關消息卻從未結束。

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倒是一手打造這個魔法王國的JK羅琳，近年因為對於變性的女性是否算是女性，招來網友圍剿，她寫長文發表內心完整想法後，丹尼爾烈格夫、路拔格連、愛瑪屈臣等子弟兵先後表明站在跨性別族群者一方，外界稱為「家族內訌」，也讓JK羅琳臉上無光。

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