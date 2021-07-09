【哈利波特】20周年慶祝活動仍未有計畫　丹尼爾烈格夫向粉絲致歉

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-07-09 22:00

由丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）、路拔格連（Rupert Grint）、愛瑪屈臣（Emma Watson）及湯姆費頓（Tom Felton）等主演的《哈利波特》（Harry Potter）系列電影，今年踏入20周年，而在戲中飾演第一男主角「哈利波特」的丹尼爾烈格夫，近日接受外國傳媒訪問，與主持分享當年的拍攝點滴。

丹尼爾烈格夫因飾演哈利波特而紅遍全球。（《哈利波特－死神的聖物2》劇照）

現年31歲的丹尼爾烈格夫，因參演《哈利波特》系列電影而紅遍全球。近日他接受外國傳媒《Entertainment Tonight》訪問，回顧《哈利波特》上映20周年，然而他卻率先向粉絲潑冷水，指「目前沒有計劃」籌備特別的20周年慶祝活動。

他稱：「我目前身在多明尼加共和國拍攝，之後我會非常忙，直到今年年底都會有一些瑣碎的事需要處理。」之後他向粉絲保證會有特別的慶祝活動，但未有確實時間表：「我確定會有某種慶祝活動，但我不知道我們會否重聚或做其他甚麼。如果這會讓人感到失望，我很抱歉。」

丹尼爾烈格夫、路拔格連及愛瑪屈臣因為《哈利波特》系列而爆紅。（《哈利波特—混血王子的背叛》劇照）

丹尼爾烈格夫之後還笑稱「自電影上映以來」一直都沒有看這8部電影，僅在轉電視頻道時遇過它們：「我在電視上看過幾秒鐘，或者如果這是其他人的場景，我會觀看。」之後他還分享了他最喜歡的一幕，原來是在2005年上映的《哈利波特－火盃的考驗》（Harry Potter and the Goblet of Fire）。

他解釋：「他們讓我試過最瘋狂的動作場景，當時（我）在40英尺高的掉落在屋頂上。我使用「吊威也」，但卻似處於自由落體狀態。」他指拍攝這一幕時非常害怕，更需要與特技部門緊密合作：「他們（特技部門）認為我可以做到，還問我是否想試，而我回答是。但當我站起來後，完全被嚇壞。」

丹尼爾烈格夫稱《哈利波特－火盃的考驗》的一場動作戲是他的最愛。（《哈利波特－火盃的考驗》劇照）