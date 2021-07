【哈利波特】20周年慶祝活動仍未有計畫　丹尼爾烈格夫向粉絲致歉

撰文: 王誦賢 最後更新日期: 2021-07-09 22:00

由丹尼爾烈格夫(Daniel Radcliffe)、路拔格連(Rupert Grint)、愛瑪屈臣(Emma Watson)及湯姆費頓(Tom Felton)等主演的《哈利波特》(Harry Potter)系列電影,今年踏入20周年,而在戲中飾演第一男主角「哈利波特」的丹尼爾烈格夫,近日接受外國傳媒訪問,與主持分享當年的拍攝點滴。

丹尼爾烈格夫因飾演哈利波特而紅遍全球。(《哈利波特-死神的聖物2》劇照)

現年31歲的丹尼爾烈格夫,因參演《哈利波特》系列電影而紅遍全球。近日他接受外國傳媒《Entertainment Tonight》訪問,回顧《哈利波特》上映20周年,然而他卻率先向粉絲潑冷水,指「目前沒有計劃」籌備特別的20周年慶祝活動。

他稱:「我目前身在多明尼加共和國拍攝,之後我會非常忙,直到今年年底都會有一些瑣碎的事需要處理。」之後他向粉絲保證會有特別的慶祝活動,但未有確實時間表:「我確定會有某種慶祝活動,但我不知道我們會否重聚或做其他甚麼。如果這會讓人感到失望,我很抱歉。」

丹尼爾烈格夫、路拔格連及愛瑪屈臣因為《哈利波特》系列而爆紅。(《哈利波特—混血王子的背叛》劇照)

丹尼爾烈格夫之後還笑稱「自電影上映以來」一直都沒有看這8部電影,僅在轉電視頻道時遇過它們:「我在電視上看過幾秒鐘,或者如果這是其他人的場景,我會觀看。」之後他還分享了他最喜歡的一幕,原來是在2005年上映的《哈利波特-火盃的考驗》(Harry Potter and the Goblet of Fire)。

他解釋:「他們讓我試過最瘋狂的動作場景,當時(我)在40英尺高的掉落在屋頂上。我使用「吊威也」,但卻似處於自由落體狀態。」他指拍攝這一幕時非常害怕,更需要與特技部門緊密合作:「他們(特技部門)認為我可以做到,還問我是否想試,而我回答是。但當我站起來後,完全被嚇壞。」

丹尼爾烈格夫稱《哈利波特-火盃的考驗》的一場動作戲是他的最愛。(《哈利波特-火盃的考驗》劇照)