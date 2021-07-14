【艾美獎2021】「戰爭機器」憑3分鐘戲份　獲提名最佳演員客串獎

第73屆艾美獎（The 73rd Primetime Emmy Awards）在香港時間今日（7月14日）凌晨公布入圍名單，其中Marvel Studios的兩部劇集《WandaVision》和《飛隼與寒冬戰士》（The Falcon and the Winter Soldier）分別獲得23及5項提名。當中最讓人意想不到，相信是在Marvel電影宇宙中飾演「戰爭機器」（War Machine）的Don Cheadle，他憑在《飛隼與寒冬戰士》約3分鐘的演出，獲提名角逐「最佳演員客串獎」。



《飛隼與寒冬戰士》合共有5項艾美獎提名，其中包括最佳視覺特效、及最佳特技演出等。（《飛隼與寒冬戰士》劇照）

現年56歲的Don Cheadle，在Marvel電影宇宙中飾演「戰爭機器」，其角色首次在《鐵甲奇俠2》（Iron Man 2）亮相，之後亦有在《鐵甲奇俠3》（Iron Man 3）、《復仇者聯盟2：奧創紀元》（Avengers: Age of Ultron）、《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America: Civil War）、《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）、《Marvel隊長》（Captain Marvel）及《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）等電影出場。

現年56歲的Don Cheadle在Marvel電影宇宙中飾演「戰爭機器」。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

雖然「戰爭機器」的人氣平平，但獲邀客串劇集《飛隼與寒冬戰士》。他在首集《新世界秩序》（New World Order）出現了約3分鐘，這幕講述飾演飛隼的（Anthony Mackie）把美國隊長的盾牌交還美國政府，並把它放置在博物館。當時戰爭機器都有現身，並與飛隼對話。戰爭機器認為飛隼應該繼承美國隊長的衣缽，而非交出盾牌。

對於獲得艾美獎最佳演員客串獎的提名，「戰爭機器」Don Cheadle都非常意外，他在Twitter寫道：「多謝，祝福大家。對不起各位haters，我都不明白，但容許我們繼續吧。」