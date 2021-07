17年前Marvel曾籌備《黑寡婦》　連劇本都有但卻因外在因素而擱置

撰文: 王誦賢 最後更新日期: 2021-07-10 11:00

由施嘉莉祖安遜(Scarlett Johansson)、佛羅倫斯佩芝(Florence Pugh)、麗素慧絲(Rachel Weisz)及David Harbour主演的《黑寡婦》(Black Widow)終於上映,然而原來早在《鐵甲奇俠》於2008年上映前,Marvel Studios首席創作總監Kevin Feige曾有意與《變種特攻》(X-Men)系列編劇David Hayter聯手製造《黑寡婦》獨立電影。可是此計劃在編寫劇本階段時已遭暫停,最終再經過新冠肺炎疫情影響後,《黑寡婦》在2021年才能夠跟粉絲見面。

如今所有Marvel角色版權回到Marvel Studios手上,但其實當初變種特攻及神奇四俠由FOX擁有、Sony擁有蜘蛛俠、派拉蒙影業手持鐵甲奇俠,而環球影業則有變形俠醫,而黑寡婦則由獅門娛樂所擁有。(《復仇者聯盟》劇照)

眼見2000年上映的《變種特攻》(X-Men)及2002年的上映的《蜘蛛俠》(Spider-Man),都取得很好的票房成績,當時Marvel Studios聯合創辦人Avi Arad都想分一杯羹。於是他聯同《變種特攻》系列編劇David Hayter及現任Marvel Studios首席創作總監Kevin Feige商討對策,最終得出的結論是與獅門娛樂攜手合作推出《黑寡婦》獨立電影。

施嘉莉祖安遜輾轉間成為Marvel電影宇宙的「黑寡婦」娜塔莎羅曼諾夫,其實Kevin Feige在2004年已經開始籌備《黑寡婦》獨立電影,只不過是與獅門娛樂合作。(《復仇者聯盟》劇照)

David Hayter表示:「當時Marvel是與獅門娛樂合作,有Avi Arad及Kevin Feige,當時後者仍與Avi Arad合作。」至於David Hayter則擔任電影編劇兼導演:「當時我寫了三至四稿,計畫非常順利,然後在一至兩星期後,《嗜血黑天使》(BloodRayne)、《Ultraviolet》及《倩影刺客》(Æon Flux)等女性角色為主導的電影推出,他們都死心了。之後獅門娛樂對對以女性為主角的電影失去信心,認為這是一種恥辱。」皆因這三部電影在票房上嚴重失利,片商蝕本收場。

施嘉莉祖安遜是元祖復仇者聯盟成員之一。(《復仇者聯盟》劇照)

David Hayter在Peter Hanson於2010年出版的《Tales From The Script: 50 Hollywood Screenwriters Share Their Stories》曾提及更多關於當時《黑寡婦》的資訊。他稱當時花了一年時間去寫一部關於黑寡婦起源的故事,而電影講述娜塔莎在「紅房」受訓、蘇聯解體到她在美國成為僱傭兵,再被召回俄羅斯的經歷:「她是一名自主的僱傭兵,她被重召回到她成長的地方,並面對她的過去。當時的背景是蘇聯解體,發生在一個無法無天的精神病院,這裡有400個核彈發射井,這完全與核武有關,我覺得這是非常及時及非常棒的題材。」

然而最後因為當時《嗜血黑天使》、《Ultraviolet》及《倩影刺客》在票房上嚴重失利,導致獅門娛樂急煞這計畫。而David Hayter在2006年曾回憶此事,當時他稱:「獅門與Marvel試圖尋找為這部電影融資的方法,可是未能找到『願意認真對待這部電影和角色』的工作室,最終這項目被迫擱置。」如今一看,上映中的《黑寡婦》,其故事與當年的計畫都相當相似。