《特警新人類》22周年曾有望開第3集　遺憾陳木勝離世未能成事

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-07-10 20:05

由陳木勝執導，謝霆鋒、吳彥祖、馮德倫、李燦森以及葉佩雯等人主演的《特警新人類》上映已22周年，當年續集更加入陳冠希、「蟻俠」保羅活特（Paul Rudd）等人。2019年四位主演更罕有同台現身金像獎，曾暗示有望拍攝《特警新人類》第3集！

吳彥祖、馮德倫、謝霆鋒及李燦森於2019年香港電影金像獎聚首，仲話想開拍《特警新人類》續集。（資料圖片）

兩集《特警新人類》均由陳木勝執導，不過陳木勝導演不幸患上鼻咽癌，於2020年8月離世，享年58歲，當時他還在拍攝由甄子丹、謝霆鋒主演的電影《怒火》，患病時他仍然為電影用心付出，該作品成為他的遺作。

導演陳木勝，終年58歲。（資料圖片）

吳彥祖貼出當年《特警新人類》4個主演吳彥祖、謝霆鋒、馮德倫、李燦森同陳木勝以及成龍大合照。（IG：@thatdanielwu）

其實自謝霆鋒、吳彥祖、馮德倫、李燦森四人同台暗示希望拍攝《特警新人類》第3集後，至今已經2年仍未傳出開拍消息，早前謝霆鋒在上海電影節宣傳《怒火》時，都因為想起陳木勝導演而淚灑台上，相信現時準備開拍的機會仍不高，更無緣再由陳木勝導演親自操刀。

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