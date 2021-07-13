爾冬陞拍vlog發展bilibili平台　哥哥秦沛探班笑問：我出場費呢？

香港名導演爾冬陞最近都在內地拍戲，早前更在bilibili開設帳戶，上傳「爾冬陞日誌」讓影迷可以多多看到他拍戲背後的生活，現時已有4.7萬人關注，不少觀眾留言都指出「好喜歡這種紀錄方式」。



爾冬陞用心發展bilibili的平台。（影片擷圖）

最新一集就講到爾冬陞跟王楚然正在拍攝新戲，由晴天等到陰天才可以拍到狂風暴雨的情節，由前幾日開始睇衛星圖、查天氣，少有劇組這麼希望拍攝時不要藍天白雲，現場都等了超過一個小時。

爾冬陞跟王楚然正在拍攝新戲。（爾冬陞微博）

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「爾冬陞日誌」雖然只顯示了短短的一幕鏡頭，但現場的灑水系統、人手灑水、兩大台強風機即拍出狂風暴雨的畫面，當中王楚然跟一位小妹妹更要在逆風前行。拍畢該場戲後，爾冬陞都知道小妹妹辛苦了，叫她晚上跟媽媽去買玩具，更可以任選三樣，小妹妹聽到有禮物原本辛苦的表情都即時笑開花。

爾冬陞知道小演員辛苦都特別送上獎勵。（影片擷圖）

及後鏡頭一轉，見到爾冬陞的哥哥秦沛突發出現在現場，他笑言：「我要開工的，今天要收費了，你要跟你們監製說說，我到現場了，我那出場費呢？」片場內的Peggy姐只好說：「記錄下來，然後今晚給我你的帳戶，公司直接打給你。」談得成事後，爾冬陞跟秦沛終於在片場見面拍照留念，後來再在酒店暢談。

秦沛意外出現在現場，原來是為了探弟弟班。（影片擷圖）

秦沛為了慰勞辛苦工作的弟弟，專程帶來兩支靚酒以及一樽蟹黃送給他們。聊天期間，秦沛自言每日都會做掌上壓以及sit up健身，手臂超實淨。爾冬陞都特別提到：「我哥哥來探我班，他在上海，不過他現在不能讓你們拍，因為我們有私密事情要談。」可見兩兄弟感情甚好！

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