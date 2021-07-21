李小龍逝世48年｜40多封秘密信件出土　內容提及可卡因交易

國際著名華裔武打巨星李小龍，在48年前突然猝死，終年32歲。關於李小龍的因死至今眾說紛紜。然而英國傳媒《太陽報》（The Sun）早前引述絕密信件，當中聲稱找到疑似李小龍親筆信，內容更涉及毒品。



一代傳奇武打巨星李小龍在拍攝《死亡遊戲》期間猝死。（《死亡遊戲》劇照）

舉重導致脊椎脫位

一代傳奇武打巨星李小龍，在1973年7月20日參演《死亡遊戲》期間，在丁珮位於九龍塘的寓所猝死，事件引起極大震撼，其死因至今仍仍眾說紛紜。雖然如此，但當化驗報告出爐後，指李小龍的死因是「對頭痛藥物（Equagesic）過敏」，而其好友Chuck Norris在1975年更確認李小龍的真正死因，他解釋李小龍因為舉重意外導致脊椎脫位，故他在1968年開始便需要長期服用肌肉鬆弛劑，再加上當時家中助手給他服用的頭痛藥物產生化學作用。

李小龍未能拍畢《死亡遊戲》，官方找來韓籍演員金泰靖補拍李小龍未完成的部份。（《死亡遊戲》劇照）

然而除了因為「對頭痛藥物（Equagesic）過敏」，當時的驗屍報告指出，在李小龍的胃部發現少量大麻，唯當時死因庭認為大麻並不足以致命，最終經歷7天的審訊後，3名男性陪審員一致裁定李小龍「死於非命」。

李小龍回到香港主演以功夫為題的動作電影《唐山大兄》而大獲好評。（《唐山大兄》劇照）

去信毒品買家涉購買

然而早前英國傳媒《太陽報》聲稱獲得40多封絕密信件，而這批信件中顯示，李小龍疑似有吸食大麻的習慣，甚至揭露他對毒品的依賴。據《太陽報》報道，這批信件全都是寄給一位名為Robert Baker的人，他從1969年開始向李小龍提供不同毒品，其中包括可卡因、迷幻藥及大麻，直到李小龍在1973年7月20日離世。

之後《精武門》都震撼了整個影壇。（《精武門》劇照）

該報道又指出，其實兩人曾在《精武門》合作過，而Robert Baker也早在1993年離世，終年52歲。唯當時他冒著極大的風險，將毒品從美國運送到正在香港拍戲的李小龍。其中一封信件揭露，李小龍需要「大量可卡因」。當時他解釋他「吸毒後精神狀況出現極大變化」，所以他需要可卡因幫助他投入新戲的角色，當時他正在香港拍攝《龍爭虎鬥》。

Robert Baker曾在《精武門》中與李小龍合作。（《精武門》劇照）

除此之外，該報道指出李小龍的妻子Linda Lee Cadwell，更代丈夫寫信要求Robert Baker提供毒品。她在1973年4月14日的信寫道：「不用擔心李小龍服用可卡因，他不會過火的。」但在一個月後，李小龍在片場為《龍爭虎鬥》配音時，突然嘔吐及抽筋，更陷入半昏迷狀態。他後來雖然康復，但卻在同年7月20日，他在丁珮位於九龍塘的寓所猝死，終年32歲。

李小龍在片場為《龍爭虎鬥》配音時，突然嘔吐及抽筋，更陷入半昏迷狀態。（《龍爭虎鬥》劇照）

據了解，這批信件之所以能重見天日，是有人在跳蚤市場發現，而這批信件將會以16萬英鎊（約170萬港元）拍賣。位於達拉斯的Heritage Auctions，公司發言人稱：「李小龍是有史以來最具影響力的武術家，他是20世紀的流行文化偶像，而這批信件藏有他一個爆炸性的秘密。」