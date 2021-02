【奇異博士2】傳基斯伊雲斯回歸MCU第一炮　角色竟非美國隊長？

在Marvel電影宇宙(MCU)中飾演美國隊長的基斯伊雲斯(Chris Evans),早前有外國報道,指出Marvel Studios重召「美國隊長」,更有知情人士大爆他牽涉MCU三大未來計畫。近日又再傳出新消息,指基斯伊雲斯將會參演《奇異博士2》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness),但他演出的角色相信會讓粉絲嚇一跳。