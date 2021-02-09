【奇異博士2】傳基斯伊雲斯回歸MCU第一炮　角色竟非美國隊長？

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-02-09 15:00

在Marvel電影宇宙（MCU）中飾演美國隊長的基斯伊雲斯（Chris Evans），早前有外國報道，指出Marvel Studios重召「美國隊長」，更有知情人士大爆他牽涉MCU三大未來計畫。近日又再傳出新消息，指基斯伊雲斯將會參演《奇異博士2》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness），但他演出的角色相信會讓粉絲嚇一跳。

早前有傳基斯伊雲斯重新飾演的美國隊長將會是邪惡版。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

「美國隊長」基斯伊雲斯在前年上映《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）前已經發表卸任宣言，最終導演羅素兄弟（Russo Brothers）為美國隊長送上一個完美結局，先讓他回到過去與Peggy Carter共諧連理，之後再回到現在，並把美國隊長的盾牌交給飛隼接任。當大家都以為基斯伊雲斯離開MCU之際，然而早前有外媒突然傳出，他獲Marvel Studios重召。唯消息傳出後，甚至連主角的基斯伊雲斯都非常茫然。

Marvel Studios曾讓兩個美國隊長在相同的時空出現。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

日前又有外媒傳出新消息，指基斯伊雲斯將會參演《奇異博士2》，但今次他的角色並非美國隊長。據外媒《Giant Freakin Robot》率先報道，稱基斯伊雲斯將在《奇異博士2》的多重宇宙中重新飾演霹靂火；而早前業內人士Daniel Richtman稱，基斯伊雲斯將會在《復仇者聯盟4》衍生的多重宇宙中飾演效忠九頭蛇的邪惡版美國隊長。除此之外，該報道還指出，Marvel Studios有意找謝茜嘉艾芭（Jessica Alba）重新成為隱形女俠（Invisible Woman）。