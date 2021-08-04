Ronny@Mr.拍戲做疑犯慘遭狠摑　「試鏡都係呢場，爭啲耳膜都穿」

由林子聰、鄧加樂、鄒文正、李佳穎、姜皓文、廖啟智、沙律張沛樂、Mr.樂隊結他手Ronny（黎澤恩）等人主演的內地網絡電影《重案行動之連環凶殺》現已上架，戲中除了有「沙律」張沛樂性感演出外，Ronny在戲中被怒摑的一巴同樣令人感到好痛！



「智叔」廖啟智遺作之一《重案行動之連環凶殺》。（電影海報）

電影講到香港出現神秘自殺事件，死者在直播下自焚而死，而在場唯一目擊者堅稱自己失去當時記憶，並否認與自殺事件有關。由警察重案組接手調查，所有證據都指向目擊者是自編自導自演，教唆他人自殺的真兇。由於自殺視頻流出造成公眾恐慌，警隊高層希望在證據確鑿之下盡快結案，以釋公眾疑慮，唯獨督察黃一聰（林子聰 飾）覺得事有蹊蹺，請示上司後再對事件進行調查。

Ronny飾演兇案現場唯一目擊者何老師。（影片擷圖）

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穿過耳膜有陰影

Ronny正是飾演在場唯一目擊者何老師，在羈留室被審問時，就被戲中飾演警察的鄧加樂（Eugene）狠狠地打了一巴，事後他在IG講到︰「就係呢一場戲，俾人車左（咗）一巴，爭啲耳膜都穿，仲好記得去cast（試鏡）呢一個角色，就係要試呢一場戲，時間真係過得好快。雖然唔係做得好好，但係真係有好多嘢學到，期待以後嘅挑戰！」

Ronny接受《香港01》訪問時稱，因為自己和對手都是新人，沒有拍動作戲經驗。「起初拍了好幾Take，都不夠力沒效果，我便跟Eugene說用力打下來，逼真點快點拍完。」結果Eugene便認真地摑下，但就誤摑中Ronny耳窩。「耳仔當堂Vee……Vee聲，我之前都試過穿耳膜，要做手術補番，當下擔心唔係又穿嘛？幸好過了一會便無事。Eugene都知道重手了，立即向我道歉，當然沒怪他，最緊要導演都讚效果好，要了這一Take，沒浪費捱了一巴。」

Ronny講到拍這幕差點穿耳膜。（ 網上擷圖）

事實上近年Mr.成員各自獨立發展事業，Ronny除了接拍電影外，在兩台電視劇如：《黑市—過夜》、《好人好姐》、《熟女強人》、《太平紋身店》以及《愛·回家之開心速遞》等都有見過他的身影，最近亦正式簽約邵氏為旗下藝人。

Ronny早前與「三浦計劃」合作，推出「流行音樂X油畫」Tee，並邀請隊友Tom（左一）、關楚耀（左二）、李美琪（右二）及羅考勇（右一）出席啟勳禮。 (相片由受訪者提供)

除了幕前的工作，Ronny更疫市創業開音樂「健身中心」，積極發展多方位事業，更會親自指導學員，Sarika蔡宛珊和楊柳青等人都有找他健身。至於音樂方面，Ronny坦言沒有忘記歌迷，只是受疫情影響，很多計劃都擱置，待時機成熟便會重組MR.，重上舞台表演。