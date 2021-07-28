深宵閃避球｜周家怡開工偷睇何詩蓓比賽︰邊個話香港年青人唔得

新戲《深宵閃避球》由鄭伊健、周家怡、錢嘉樂、李靖筠（Gladys）、「Dee姐」陳海寧（Isabella）、雲浩影（Cloud）、黃淑蔓、鍾雪瑩等人演出，講述一班邊青少女在教練及社工的幫助下，靠着打閃避球將人生帶回正軌上。



老闆楊受成都有為周家怡送上祝福。（葉志明 攝）

女主角周家怡日前42歲生日，劇組今日（28/7）進行開鏡儀式，更有為家怡補祝生日，而鄭伊健跟錢嘉樂則不時捉弄家怡大叫「英皇一姐」，老闆楊受成更在一旁附和：「一早已經係啦！」場面非常搞笑。

及後周家怡接受《香港01》訪問，她先講到自己今次飾演一名社工，最初希望幫助一班邊緣青年人，組成一隊閃避球隊，但最後反而是她們幫返自己。「其實年青人真係冇得頂！」

家怡講到自己睇劇本時都睇到喊，因為這個故事唔老土又勵志，會好打動人心。（葉志明 攝）

通常團體球類運動一班人都會玩得特別興奮及團結，問到家怡會唔會想打埋一份，她回應：「會啊！我哋真係有搵港隊嚟幫手練習同拍攝，我同佢哋講想試下，叫佢哋掟個波嚟試下個感覺，雖然佢哋好驚我整親腰骨，我都話唔緊要啊你掟啦，就算佢哋收咗力都感到個力度好狠，好希望第時奧運會有呢個比賽。」

家怡笑言跟其他少女一樣，見到伊健出場都會尖叫。（葉志明 攝）

家怡都有講到自覺今次拍閃避球題材較偏，自言孤陋寡聞、唔係拍戲都唔知，之後才上網查甚麼是閃避球，有睇到日本隊真係打得好叻，真好緊張、刺激、係一項極講求團隊精神。

由於戲中一班少女都是邊青，問到有邊位最難教時，家怡都要諗一諗：「其實個個都好乖、好可愛，不過戲中我就最錫Dee姐（陳海寧），我哋成日都玩伊健，因為真係好型同靚仔，佢一出現我哋係好真心尖叫又唱佢啲歌，跟住佢就好尷尬，但我哋係真情流露㗎！」

家怡表示要支持香港運動員！大讚香港年青人冇得頂！（葉志明 攝）

而近日全城關注的奧運，家怡聽聞「奧運」兩字已相當興奮，自言逢香港隊出場都會支持。「支持香港運動員！今朝何詩蓓比賽時，我哋都有一齊睇，拍戲時偷偷睇，喺片場入面又唔知點解突然收唔到，望住個mon（熒幕）個訊號喺到轉，相當緊張！我睇劍擊個日都緊張到爆炸，嗌晒出嚟，同埋最慘又唔識睇啊嘛！明明我覺得係佢攞到分又唔計，我睇呢啲真係覺得佢哋好叻，你完全唔會想像到一個運動員用咗幾多功夫同努力，企上世界舞台去參加比賽，好感動睇到眼濕濕，所以邊個話香港年青人唔得，真係個個都好叻！真係好感動，唔好再講年青人唔得，香港年青人冇得頂。」

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