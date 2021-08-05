【鬼同你住】80年代姐妹情殺案慘死寓所內　香港最猛凶宅永久封印

由陳果執導的驚慄喜劇《鬼同你住》將在本月5日上映，電影借猛鬼元素諷刺香港荒謬樓市現象，將「同鬼住可怕定無屋住可怕」的香港土地供應問題，用黑式幽默方法呈現。其實由於香港樓價持續高企，也有人甘願入住凶宅，為的就僅希望可以「上樓」。趁此機會，回顧被喻為香港最猛鬼的凶宅。



由陳果執導的驚慄喜劇《鬼同你住》將在本月5日上映，導演借猛鬼元素諷刺香港荒謬樓市現象。（《鬼同你住》劇照）

由於香港土地問題嚴重，有人為了「上樓」，不惜入住靈異單位。然而香港有一個單位，雖然曾多次出租，但住客入住未滿一個月便急急搬離。這單位接二連三出現鬧鬼傳聞，最終房屋署唯有「封屋」，並將單位改建成變電站，而這單位在1984年曾經發生過一宗駭人聽聞的荔景邨情殺案。

車保羅在戲中飾演「高佬鬼」。（《鬼同你住》劇照）

荔景邨情殺案發生在1984年5月8日，事件造成2死1傷，而這宗凶殺案更纏繞荔景邨居民37年。據了解，當時22歲的退役警員葉少文，與同齡女友梁雪詩就讀同一時英文中學。二人畢業後，前者投考警隊，並成為機動部隊成員；而後者則在布政司署（現稱：政府總部）任職文員。兩人之後發展成為情侶，更有指當時葉少文對女友言聽計從，據悉因為女友不喜歡他警察工作，於是葉少文離開警隊，改任酒店從業員；然而也有指葉少文離開警隊是因為紀律問題而被革職。

荔景邨情殺案是1980年代香港轟動一時的殺人案。（資料圖片）

在案發前四天，有指梁母接到葉少文電話，指梁雪詩因病送往醫院，然而當她與幼女梁雪雁到達醫院後，方知受騙。當梁母回家後，更發現大女上半身赤裸兼被綑綁，而她口還被塞上東西，可是梁母事後卻改口說沒有親眼看見這情況。

直到案發當日，有警員接報到場調查，指葉少文長跪在梁家單位門外，哭求梁雪詩原諒。當時警方把案件當作男女糾紛案處理，勸喻20分鐘後，葉少文離開，警方亦收隊。可是葉少文不久後折返案發現場，梁母唯有致電葉少文的父母尋求協助。當時葉母勸兒子離開，而梁母亦有在旁，然而葉少文突然拿出一把約8吋長的利刀挾持梁母。

荔景邨去年10月發生縱火案。（資料圖片）

雖然梁母極力勸女兒不要開門，但兩位女兒救母心切，在大門打開後，葉少文即時持刀刺向梁雪詩胸部及頸部，梁雪雁欲上前營救時亦遭利刀直插咽喉，之後葉少文亦向梁母揮刀。最終兩姐妹證實死亡，梁母住院一個月後保住性命。葉少文在行兇後回家，而他在場的父母也逃離現場，警方最後在葉少文的住所將他拘捕。最後陪審團裁定被告謀殺罪名成立，法官判被告死刑，然而由於當時已廢除死刑，最後他獲改判終身監禁，而傷人罪則被判入獄18個月。

同鬼住可怕定無屋住可怕？（《鬼同你住》劇照）

然而自單位發生兇案後，單位不時傳出鬧鬼事件。雖然單位曾多次出租，但住客都未住滿一個月便急急搬離。甚至有鄰居經常在每日凌晨三時，聽到走廊有高踭鞋聲，一直步行到事發單位附近便消失。最後房屋署唯有「封屋」，並把單位改建成變電站的其中一部份。可是傳聞已被截斷水電的密封單位，半夜仍不時傳出電視聲及開關水喉聲，甚至有街坊聲稱曾聽到單位內傳出兩位女士交談的聲音。

雖然鬧鬼事件在1990年代起開始慢慢被遺忘，但在2012年初，有街坊聲稱在垃圾房外看見女子黑影，讓被人遺忘的鬧鬼事件再次成為熱話。而由麥浚龍執導的《殭屍》都曾參考過這宗案件。