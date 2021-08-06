《愛‧還記得》孖陳國峰首當男女主角　孫慧雪︰仲要著校服演學生

港產片《愛‧還記得》今日（8月6日）在亞洲電視舉行開鏡拜神儀式，一眾台前幕後，如監製陳小龍、導演賀峰、陳國峰、孫慧雪、黃文標、白雲及王瑋彤都有出席，祈求拍攝順利，並祝願電影廣受歡迎及票房大賣。



攝影：葉志明

《愛‧還記得》由陳國峰及孫慧雪主演。（葉志明 攝）

電影《愛‧還記得》改編自真人真事，由陳國峰及孫慧雪主演，劇組還找來近日廣受網民歡迎的薜影儀參演，其他演員則包括黃文標、白雲、王瑋彤及陳穎嵐等。電影講述男主角阿文（陳國峰 飾）與阿儀（孫慧雪 飾）十多年前相識相愛，卻因年少氣盛而分手。兩人在多年後再度相遇，原來阿文對阿儀仍然念念不忘，他願意為阿儀腳踏實地生活。

《愛‧還記得》改編自真人真事。（葉志明 攝）

然而阿儀的父親（黃文標 飾）患上腦退化症，阿儀除了要照顧父親外，還要工作。可是由於工作不如意，沉重的壓力導致她出現腦退化的病徵。另一方面，由於阿文的學歷不高，故一直未能找到工作，兩人究竟能否在患難中仍然不離不棄呢？答案留待電影上映才知道。

黃文標在戲中飾演孫慧雪的爸爸。（葉志明 攝）

39歲孫慧雪著校服演叛逆學生

在戲中飾演男、女主角的陳國峰及孫慧雪接受《香港01》訪問時，兩人率先提到孫慧雪在第一幕戲有校服演出。孫慧雪表示：「打開劇本第一幕已經要著校服，這是有難度。今次是反叛造型，校裙去到大髀，但有著PE褲打底，要減肥拍攝。」而陳國峰在旁表示：「一眾粉絲的渴望。」

除此之外，陳國峰首次擔任電影男主角，他對此表示心情好緊張：「時常跟她（孫慧雪）說好緊張。拍攝愈近，心情愈沉重，開始有壓力。幸好她給我好多正能量，戲外戲內都做好，有這樣的拍擋好放鬆。」

陳國峰及孫慧雪將在新戲《愛‧還記得》合作。（葉志明 攝）

陳國峰︰暫時專注拍戲

而疫情對於兩人或多或少都有影響，孫慧雪表示：「工作都可以，工作好多都網上，沒有很大影響，只是少了出席公開場合的機會。然而原本有兩部電影準備拍攝，但最後開唔成，這就有影響。所以這部電影找我，希望順利去到開工。」；至於陳國峰則重新擔任健身教練：「工作一定少了很多，但這期間不只我一個。這段時間要找其他工作，做教練幫補家計。」

最後問到電影是否由亞視投資時，陳國峰稱對方是屬於支持：「借地方拍攝，據我了解並不是亞視投資。」至於他未來的發展，他表示目前只想集中在電影上：「現在轉型去了另一階段，演戲真的很好玩，可以演生活以外不會做的角色，集中做戲先，唱歌有機會當然會嘗試，但大前提拍好戲先。」

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至於獲邀出席開鏡拜神儀式的薜影儀，她還獲得首次拍攝電影的機會。問到薜影儀有幸參與電影拍攝的心情時，她表示：「不緊張」。之後她更透露：「好多網民找我，Facebook好多人加我。」在旁的經理人林寶玉補充指，有好多慈善機構、廣告、直播、各類型都查詢合作，更稱：「對於阿儀的收入，想在這行工作，找很多錢，現在的工作量應該可以滿足她。」