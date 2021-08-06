王浩信細佬王瑋彤成功進軍影壇　挑戰搞笑角色︰似張家輝演法

港產片《愛‧還記得》今日（8月6日）在亞洲電視舉行開鏡拜神儀式，一眾台前幕後都有出席，當中包括電影的男、女主角陳國峰及孫慧雪、其他演員還有黃文標、白雲、王瑋彤及陳穎嵐等。



攝影：葉志明

王瑋彤今次在電影中擔任男配角。（葉志明 攝）

電影《愛‧還記得》改編自真人真事，由陳國峰及孫慧雪主演，電影講述男主角阿文（陳國峰 飾）與阿儀（孫慧雪 飾）十多年前相識相愛，卻因年少氣盛而分手。兩人在多年後再度相遇，原來阿文對阿儀仍然念念不忘，他願意為阿儀腳踏實地生活，而陳國峰在戲中當然有一班好兄弟幫手，其中一位就是王浩信的弟弟王瑋彤。點擊下圖即睇更多活動圖片！！！

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港產片《愛‧還記得》今日在在亞洲電視舉行開鏡拜神儀式。（葉志明 攝）

王瑋彤︰以前得一兩句對白

王瑋彤接受《香港01》訪問時表示，他今次在戲中飾演圍村古惑仔，是陳國峰在圍村內的好兄弟：「整部電影都是幫他做事，我當他是大佬。」無獨有偶，兩人無論在戲外戲內都非常老友：「現實中我跟他好熟。」

之後他提到最初收到《愛‧還記得》劇本時非常緊張，除了首次拍攝電影外，其角色還有很多發揮：「第一次角色戲份比較重，之前很多都是客串。今次角色有點搞笑，有少少似家輝哥，張家輝的演法。」他之後透露今次角色最大挑戰是在創作上：「好緊張收到劇本，緊張了好多日。之前演開的角色得一兩句對白，根本不用準備。今次這角色較有發揮，準備功夫要更多，要思考如何設計角色。」

電影的男、女配角分別是王瑋彤及陳穎嵐，兩人將會為電影唱主題曲。（葉志明 攝）

唱埋電影主題曲

除了參與電影演出外，他還會為電影唱主題曲：「我與女配角負責唱，我自己很喜歡唱歌，又想拍多些作品，跟哥哥同行（業）。」

最後問到王瑋彤有否介意別人將他與哥哥王浩信比較，他表示：「我們從來沒有比較，大家都會一齊講戲。」然而問到會否跟哥哥對戲，他表示王浩信非常忙碌，沒時間見面。至於兩人未來會否在歌、影、視任何一方面合作時，他表示不知道：「看看有沒有機會，但暫時未有。看大家及尊貴的客戶會否找我們。」