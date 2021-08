【Life is Art 盛夏藝術祭】回歸　破天荒跟香港小交響樂團合作

MOViE MOViE【Life is Art 盛夏藝術祭】再來,今年更破天荒與香港小交響樂團合作,聯合呈獻別開生面的藝術電影節,以及百老匯院線為基地,為大眾送上戲院、電視、線上平台、社區放映以及工作坊等多元文化活動,待大家投入音樂、時裝、繪畫、建築、劇場等不同藝術領域。

閉幕電影為《ALL-STAR TINY GALAXY @ WONTONMEEN》的世界首映,將在深水埗小旅館 「Wontonmeen」舉行。(劇照)

今次盛夏藝術祭,其中開幕電影為世界首映的《香港小交響樂團 BACK ON STAGE III: DESTINY》,這是香港小交響樂團三度將音樂會帶到大銀幕,而閉幕電影為《ALL-STAR TINY GALAXY @ WONTONMEEN》的世界首映,將在深水埗小旅館「Wontonmeen」舉行,泛起一個音樂小宇宙。

《星際任務》配樂大師長達八小時的睡眠者之歌《SLEEP》。(劇照)

其他世界首映電影包括︰跨領域藝術家楊嘉輝(Samson Young)以無聲演奏顛覆觀眾想像之《消音狀況#22:消音的柴可夫斯基第五交響曲》、香港首映則有《星際任務》配樂大師長達八小時的睡眠者之歌《SLEEP》演奏紀錄《李希特:夢賞音樂》(MAX RICHTER'S SLEEP)、《梵高帶你油麥田》導演再帶你看《梵高的向日葵》(EXHIBITION ON SCREEN: SUNFLOWERS)、紀錄三個努力推動回收減廢時裝的港人《綠在時尚》(REFASHIONED)等。

迪士尼動畫 X 古典音樂最經典的奇幻之旅《幻想曲》都會重映。(劇照)

至於精選好戲重溫的,就有迪士尼動畫 X 古典音樂最經典的奇幻之旅《幻想曲》、《芙烈達•卡蘿的自畫像》(EXHIBITION ON SCREEN: FRIDA KAHLO)、《絕世天劫》音效師請來史提芬史匹堡等一眾電影大師教你認識電影聲音《荷里活電影「聲」浪潮》(MAKING WAVES: THE ART OF CINEMATIC SOUND),以及重塑家傳戶曉音樂劇,並勇奪奧斯卡「最佳動畫短片」之定格動畫《彼得與狼》(PETER AND THE WOLF)。

更多節目及精彩活動詳情將於稍後公佈。門票將於7月30日於cinema.com.hk及百老匯院線開始發售,更多詳情請留意MOViE MOViE Facebook專頁。